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大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸

娛樂中心／綜合報導

楊晨熙（果凍姐姐）聖誕節前夕證實被大飛（吳志慶）求婚，男方收起平常的搞笑口吻、幾度哽咽地說：「我想要請妳嫁給我！」讓不少網友為之動容。她透露大飛其實是自己的粉絲，10多年前對方還是錄音師徒弟，大飛當時已經喜歡上她，暗戀多年才成功認識到她。

據《聯合報》報導，楊晨熙10多年前還是果凍姐姐身分，要進錄音室錄專輯，大飛當時還是錄音師徒弟，就已對她動了心，直到幾年後，大飛也出道當了藝人，和楊銘威成為好朋友，得知楊晨熙和楊銘威共同拍一部戲，常常藉機探班，兩人才真正認識，開始有了互動，最後進而交往。

▲大飛和楊晨熙。（圖／翻攝自臉書）

▲大飛和楊晨熙。（圖／翻攝自臉書）

雖然大飛小楊晨熙2歲，卻非常成熟懂事，她直言目前還沒討論出結婚日期，但過年會到雙方家中討論細節，笑說：「當年他是我的粉絲，喜歡我多年後才在一起，這是一段粉絲真的可以跟偶像交往的勵志故事。」

大飛的求婚片段則是MV的彩蛋，可以看到他緊張地狂搓手，感性說出心裡話：「我不是一個很好的人，但是…我試著做一個…」，一度哽咽到說不下去，楊晨熙伸手擦掉他臉頰上的淚水，「我覺得妳非常地挺我，在任何時候」，話說至此，他已經激動到摀住整個臉，淚水似乎止都止不住。

▲▼大飛「她說好」求婚影片曝光！（圖／翻攝自YouTube／yellowblacktw）

▲大飛和楊晨熙。（圖／翻攝自YouTube／yellowblacktw）

「我真的很愛妳，不管妳願不願意，我希望可以牽著妳走下半輩子的人生」，大飛深情地說了這段話，接著掏出藏在口袋許久的戒指，「我不是一個很浪漫的人，我覺得這可能是我這輩子做過最浪漫的事」，逗得楊晨熙哈哈大笑，「妳可以不用現在答應，我只是想給妳看我的心意。」

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