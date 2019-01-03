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林采緹忍撿屍夫6個月「宣布砍掉重練」　母子照少了胡睿兒…網猜：要離了？　

記者田暐瑋／綜合報導

「蛇姬」林采緹2018年7月產下兒子，臨盆前卻爆出老公胡睿兒夜店撿屍風波，她自始至終都表示力挺，在臉書PO的照片還是笑臉迎人，夫妻倆近來狂曬合照放閃，她2日在IG寫道：「我會好好認真的愛自己跟善待自己！」表示要砍掉重練，不少網友心疼說：「真的是愛到卡慘死。」

林采緹經歷胡睿兒劈腿風波，始終表現得堅強，她2日有感而發：「一直以來，我花了太多的力氣去愛別人跟替別人想，卻忘了好好的愛自己。2019開始，我發誓我要好好善待自己，2018的悲傷與痛苦掰掰。」似乎是對前一年老公發生的風風雨雨有所感慨。

▲林采緹。（圖／翻攝自林采緹IG）

▲林采緹。（圖／翻攝自林采緹IG）

不只如此，林采緹又在臉書PO出抱著兒子的動態影片，寫道：「2019全部砍掉重練，重新開始除了愛我的小夏天，今年開始我會好好認真的愛自己跟善待自己！」字句間絲毫沒有提到胡睿兒，讓不少網友猜測「難道要離了嗎」、「真的該好好疼自己」、「一切都會越來越好的」。

▲林采緹。（圖／翻攝自林采緹IG）

▲林采緹表示要多愛自己。（圖／翻攝自林采緹IG）

事實上，自從胡睿兒爆發撿屍風波後，林采緹鮮少在社群網站上PO出一家合照，大多是自己獨照或是和兒子的合照，反而是胡睿兒一反過去低調作風，三天兩頭就曬出全家福，甚至還會偷拍老婆美照，不吝嗇表達對林采緹的愛意，展現十足好爸爸好老公的模樣。

▲林采緹。（圖／翻攝自林采緹IG）

▲胡睿兒曬一家合照。（圖／翻攝自胡睿兒IG）

▲林采緹。（圖／翻攝自林采緹IG）

▲林采緹卻是只有曬出自己和兒子的影片。（圖／翻攝自林采緹臉書）

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