孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐從爭議少年轉變成人氣網紅，已有第一支點閱破百萬的影片，2日他上傳最新影片，內容在分享他喜歡的動漫作品，後半段則是和一名長相清秀的金髮妹「交疊健身」，只見女方躺在他的背上，他連做了好幾下伏地挺身，看起來相當輕鬆，一旁友人則爆料金髮妹是他的緋聞女友。

孫安佐新的影片裡繼續上一集沒有拍完的健身內容，一名金髮妹躺在他的背上，他一連做了8下伏地挺身，且動作相當標準流暢，這位金髮妹先前曾出現在他的影片預告中，如今正面曝光，長相甜美清秀，一旁友人則是爆料兩人是緋聞情侶，嚇得金髮妹大喊：「你不要在那邊！不要讓我紅到美國喔！」

▲孫安佐緋聞女友。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

被朋友笑虧兩人是緋聞情侶，孫安佐邊吃冰塊邊笑，被問到：「你覺得這個女友怎麼樣？」他則是笑而不答，飄出淡淡曖昧氣息，不少網友則是大讚兩人登對，「安佐484在害羞」、「女友不錯哦」、「我看90%以上台灣女生都會喜歡安佐這種男生」。

▲孫安佐緋聞女友。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

孫安佐在影片中提到，自己目前正在增重中，吃東西以高碳水化合物為主，希望能增加到80公斤，一天會吃6至7餐，桌上擺滿雞翅和披薩，他日前公開inbody（身體質量），包括身高180CM，體重67.8KG，體脂肪7.3KG略低，大多落在正常範圍內。