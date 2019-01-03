ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐從爭議少年轉變成人氣網紅，已有第一支點閱破百萬的影片，2日他上傳最新影片，內容在分享他喜歡的動漫作品，後半段則是和一名長相清秀的金髮妹「交疊健身」，只見女方躺在他的背上，他連做了好幾下伏地挺身，看起來相當輕鬆，一旁友人則爆料金髮妹是他的緋聞女友。

孫安佐新的影片裡繼續上一集沒有拍完的健身內容，一名金髮妹躺在他的背上，他一連做了8下伏地挺身，且動作相當標準流暢，這位金髮妹先前曾出現在他的影片預告中，如今正面曝光，長相甜美清秀，一旁友人則是爆料兩人是緋聞情侶，嚇得金髮妹大喊：「你不要在那邊！不要讓我紅到美國喔！」

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲孫安佐緋聞女友。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

被朋友笑虧兩人是緋聞情侶，孫安佐邊吃冰塊邊笑，被問到：「你覺得這個女友怎麼樣？」他則是笑而不答，飄出淡淡曖昧氣息，不少網友則是大讚兩人登對，「安佐484在害羞」、「女友不錯哦」、「我看90%以上台灣女生都會喜歡安佐這種男生」。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲孫安佐緋聞女友。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

孫安佐在影片中提到，自己目前正在增重中，吃東西以高碳水化合物為主，希望能增加到80公斤，一天會吃6至7餐，桌上擺滿雞翅和披薩，他日前公開inbody（身體質量），包括身高180CM，體重67.8KG，體脂肪7.3KG略低，大多落在正常範圍內。

推薦閱讀

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

修杰楷新年曝光「賈靜雯大肚照」！　網驚喜樂歪：又有了？

雪莉跨年趴超豪放！「被撲倒趴胸玩親親」　裙一滑全看光…網傻眼：徹底放飛

楊冪怒了！　爆爭奪女兒撫養權「痛得死去活來的人是我」

肚痛到快死掉！　她一照X光「腸子全被塞爆」恐怖畫面現形…醫看傻

企鵝妹直播3hr「就賺白領7個月薪水」！　狂粉斗內「驚人天價金額」曝光

娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

Sandy「23年來沒出門跨過年」！　曝吳宗憲鐵血家教…網傻眼：超嚴格

撞見富二代前男友勾纏一夜情新歡！　曾莞婷心痛爆哭

小鬼手滑「PO出同框女友親密照」秒刪！　男女符號露餡…網截圖：認愛前奏

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX

Sandy「23年來沒出門跨過年」！　曝吳宗憲鐵血家教…網傻眼：超嚴格

娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

沈月「無P圖真面目流出」！　全身打回原形…網一看傻了：150變180

Gino「16萬鬍子」消失！　曝「整容」秘辛：完全無法開口

潤娥「頭上黏紙屑」主持1分鐘！　珉豪一看…紳士救援暖爆

心疼白冰冰　劉福助暴怒嗆丁允恭「該道歉」：沒肚量的狗官！

肚痛到快死掉！　她一照X光「腸子全被塞爆」恐怖畫面現形…醫看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫安佐

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 按摩胸部能變大？　正妹實測3步驟自搓1萬下「D罩杯真暴增」…驚人成果曝光
  2. 昆凌曾想放棄…周杰倫「做一件事」挽回！　她認定：就是這個人
  3. 白安為MV奮不顧身！廢墟穿紅衣迎接《我們的時代》　0度低溫拍攝豁出去了
  4. 袁艾菲「人生最短」耳下全光！　「超man男生頭」變歐巴帥炸
  5. 首部商業片大賣12億　當初只有河正宇堅信有票房
  6. 孫安佐「我想看動漫」原因曝光！　都是為了這部神作
  7. 孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX
  8. 新版《神鬼奇航》沒有強尼戴普　迪士尼省了27億！
  9. 東森劇場盛大開演！帶你搶先直擊《悶鍋出任務》舞台劇演出片段
  10. 娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366