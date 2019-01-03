ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

婦產科其實比徵信社還要厲害，不少網友就曾分享因為到婦產科看診，而抓包另一半劈腿的經驗。婦產科醫師沈怡岒透露曾有一對情侶來看診，女生發現自己懷孕，但照了超音波發現懷孕日期對不太上，敏銳的她瞬間警覺有異，最後「神Cover」女病患，讓網友笑跪：「幸好遇到神隊友！」

婦產科醫師沈怡岒在《小明星大跟班》中分享奇葩看診經驗，某次一名女病患因為驗出懷孕，由男朋友陪同來看診，她先幫女病患照超音波，再回推2個禮拜抓中獎時間，發現和女病患提供的月經時間有出入，她憑著看診多年的經驗，馬上發覺有一些不對勁。

▲婦產科像是徵信社。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲女孩懷孕故意報錯經期。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

沈怡岒在確認一旁陪同的是男朋友之後，又問了女病患一些問題，發現對方回答一直顧左右而言他，便藉口要帶女病患到小房間內做其他檢查，把男朋友擋在外面，女病患才坦承肚中的小孩其實是前一任男友的種，和現任男友是無縫接軌。

女病患立刻拜託醫生不要說出實情，但基於醫療專業，沈怡岒直言沒辦法替女病患說謊話，只能委婉地說出大概懷孕時間，女病患最後也答應，表示私底下會再跟男友解釋是有時間上的誤差，讓男友不要產生懷疑。

此外，沈怡岒也曾遇過一個50多歲的阿伯帶著23歲的外配嫩妻來看診，她一看超音波便開心說：「恭喜啊～媽媽妳懷孕7周！」疑似是嫩妻來台灣才1個月，但寶寶卻已經7周，阿伯一聽到週數，臉色瞬間垮掉，立刻質問嫩妻：「你才來台灣多久，為什麼這個週數跟這樣不對喔。」她一看情況不對，本想趕緊緩頰，但阿伯完全聽不進去，把老婆帶出診間就開始咆哮，讓她相當尷尬。

▲婦產科像是徵信社。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲婦產科像是徵信社。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

推薦閱讀

謝佳見爆「同居想婚」小12歲密友！　「動念凍精」當台灣女婿

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

楊冪怒了！　爆爭奪女兒撫養權「痛得死去活來的人是我」

撞見富二代前男友勾纏一夜情新歡！　曾莞婷心痛爆哭

小鬼手滑「PO出同框女友親密照」秒刪！　男女符號露餡…網截圖：認愛前奏

企鵝妹直播3hr「就賺白領7個月薪水」！　狂粉斗內「驚人天價金額」曝光

肚痛到快死掉！　她一照X光「腸子全被塞爆」恐怖畫面現形…醫看傻

雪莉跨年趴超豪放！「被撲倒趴胸玩親親」　裙一滑全看光…網傻眼：徹底放飛

修杰楷新年曝光「賈靜雯大肚照」！　網驚喜樂歪：又有了？

Sandy「23年來沒出門跨過年」！　曝吳宗憲鐵血家教…網傻眼：超嚴格

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX

Sandy「23年來沒出門跨過年」！　曝吳宗憲鐵血家教…網傻眼：超嚴格

娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

沈月「無P圖真面目流出」！　全身打回原形…網一看傻了：150變180

Gino「16萬鬍子」消失！　曝「整容」秘辛：完全無法開口

潤娥「頭上黏紙屑」主持1分鐘！　珉豪一看…紳士救援暖爆

心疼白冰冰　劉福助暴怒嗆丁允恭「該道歉」：沒肚量的狗官！

肚痛到快死掉！　她一照X光「腸子全被塞爆」恐怖畫面現形…醫看傻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小明星大跟班

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 按摩胸部能變大？　正妹實測3步驟自搓1萬下「D罩杯真暴增」…驚人成果曝光
  2. 昆凌曾想放棄…周杰倫「做一件事」挽回！　她認定：就是這個人
  3. 白安為MV奮不顧身！廢墟穿紅衣迎接《我們的時代》　0度低溫拍攝豁出去了
  4. 袁艾菲「人生最短」耳下全光！　「超man男生頭」變歐巴帥炸
  5. 首部商業片大賣12億　當初只有河正宇堅信有票房
  6. 孫安佐「我想看動漫」原因曝光！　都是為了這部神作
  7. 孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX
  8. 新版《神鬼奇航》沒有強尼戴普　迪士尼省了27億！
  9. 東森劇場盛大開演！帶你搶先直擊《悶鍋出任務》舞台劇演出片段
  10. 娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366