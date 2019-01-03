娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

婦產科其實比徵信社還要厲害，不少網友就曾分享因為到婦產科看診，而抓包另一半劈腿的經驗。婦產科醫師沈怡岒透露曾有一對情侶來看診，女生發現自己懷孕，但照了超音波發現懷孕日期對不太上，敏銳的她瞬間警覺有異，最後「神Cover」女病患，讓網友笑跪：「幸好遇到神隊友！」

婦產科醫師沈怡岒在《小明星大跟班》中分享奇葩看診經驗，某次一名女病患因為驗出懷孕，由男朋友陪同來看診，她先幫女病患照超音波，再回推2個禮拜抓中獎時間，發現和女病患提供的月經時間有出入，她憑著看診多年的經驗，馬上發覺有一些不對勁。

▲女孩懷孕故意報錯經期。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



沈怡岒在確認一旁陪同的是男朋友之後，又問了女病患一些問題，發現對方回答一直顧左右而言他，便藉口要帶女病患到小房間內做其他檢查，把男朋友擋在外面，女病患才坦承肚中的小孩其實是前一任男友的種，和現任男友是無縫接軌。

女病患立刻拜託醫生不要說出實情，但基於醫療專業，沈怡岒直言沒辦法替女病患說謊話，只能委婉地說出大概懷孕時間，女病患最後也答應，表示私底下會再跟男友解釋是有時間上的誤差，讓男友不要產生懷疑。

此外，沈怡岒也曾遇過一個50多歲的阿伯帶著23歲的外配嫩妻來看診，她一看超音波便開心說：「恭喜啊～媽媽妳懷孕7周！」疑似是嫩妻來台灣才1個月，但寶寶卻已經7周，阿伯一聽到週數，臉色瞬間垮掉，立刻質問嫩妻：「你才來台灣多久，為什麼這個週數跟這樣不對喔。」她一看情況不對，本想趕緊緩頰，但阿伯完全聽不進去，把老婆帶出診間就開始咆哮，讓她相當尷尬。

▲婦產科像是徵信社。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）