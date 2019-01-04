《歌手2019》公開外籍歌手！　背景起底126萬人驚呆：絕對是黑馬

記者劉宜庭／綜合報導

陸綜《歌手2019》開播前，演出陣容冒出許多個版本，如今7組藝人名單終於出爐，除了日前已經確認參賽的青峰、劉歡、齊豫、楊坤、張芯、逃跑計劃，先前一直保密的「外籍歌手」，其身份也在4日晚間正式公開了！

▲《歌手2019》公布外籍歌手身份，是來自俄羅斯Kristian Kostov。（圖／翻攝自微博／《歌手2019》）

《歌手2019》將在1月開播，近來已經陸續進行彩排錄影，距離開播日越來越近，節目組也於4日透過微博專頁發文，公開保密已久的「外籍歌手」，是出生自俄羅斯的18歲天才創作男歌手克里斯（Kristian Kostov）。

克里斯擁有帥氣外型及精湛唱功，自6歲開始接觸音樂，2014年參加俄羅斯音樂選秀節目《俄羅斯兒童之聲》進入總決賽，從此一戰成名，隔年又參加《X音素》奪下亞軍寶座，也因此在保加利亞也打響名聲，隨後便在當地與唱片簽約出道。

▲克里斯擁有帥氣外型及精湛唱功，被看好可能是《歌手》的黑馬。（圖／翻攝自克里斯Instagram）



如今，克里斯正式參加《歌手2019》，該節目組微博也發文寫道，「歡迎你，《歌手》首位00後天才歌手！」消息一出，隨即在陸網掀起熱烈討論，他的名字瞬間衝上微博熱搜榜，同時超過126萬人搜尋，超高顏值也成為眾人熱議焦點，不少粉絲驚呼，「太帥了吧」、「我覺得應該不只我一個人又該換老公了」，不少人聽了克里斯過去的音樂作品，也紛紛驚嘆，「媽呀！絕對的一匹黑馬」。