ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《歌手2019》公開外籍歌手！　背景起底126萬人驚呆：絕對是黑馬

記者劉宜庭／綜合報導

陸綜《歌手2019》開播前，演出陣容冒出許多個版本，如今7組藝人名單終於出爐，除了日前已經確認參賽的青峰、劉歡、齊豫、楊坤、張芯、逃跑計劃，先前一直保密的「外籍歌手」，其身份也在4日晚間正式公開了！

▲《歌手2019》外籍歌手是來自俄羅斯的克里斯（Kristian Kostov）。（圖／翻攝自微博／《歌手2019》）

▲《歌手2019》公布外籍歌手身份，是來自俄羅斯Kristian Kostov。（圖／翻攝自微博／《歌手2019》）

《歌手2019》將在1月開播，近來已經陸續進行彩排錄影，距離開播日越來越近，節目組也於4日透過微博專頁發文，公開保密已久的「外籍歌手」，是出生自俄羅斯的18歲天才創作男歌手克里斯（Kristian Kostov）。

克里斯擁有帥氣外型及精湛唱功，自6歲開始接觸音樂，2014年參加俄羅斯音樂選秀節目《俄羅斯兒童之聲》進入總決賽，從此一戰成名，隔年又參加《X音素》奪下亞軍寶座，也因此在保加利亞也打響名聲，隨後便在當地與唱片簽約出道。

▲《歌手2019》外籍歌手是來自俄羅斯的克里斯（Kristian Kostov）。（圖／翻攝自克里斯Instagram）

▲《歌手2019》外籍歌手是來自俄羅斯的克里斯（Kristian Kostov）。（圖／翻攝自克里斯Instagram）

▲《歌手2019》外籍歌手是來自俄羅斯的克里斯（Kristian Kostov）。（圖／翻攝自克里斯Instagram）

▲克里斯擁有帥氣外型及精湛唱功，被看好可能是《歌手》的黑馬。（圖／翻攝自克里斯Instagram）

如今，克里斯正式參加《歌手2019》，該節目組微博也發文寫道，「歡迎你，《歌手》首位00後天才歌手！」消息一出，隨即在陸網掀起熱烈討論，他的名字瞬間衝上微博熱搜榜，同時超過126萬人搜尋，超高顏值也成為眾人熱議焦點，不少粉絲驚呼，「太帥了吧」、「我覺得應該不只我一個人又該換老公了」，不少人聽了克里斯過去的音樂作品，也紛紛驚嘆，「媽呀！絕對的一匹黑馬」。

推薦閱讀

《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

劉在錫2個月前出題「和藝人交往過？」　Jennie一聽完…摀嘴笑了！

快訊／阿緯百億老婆生下二胎！　他親手接生「元旦寶寶」

孫協志接送小14歲《黑澀會》女星！　離婚4年爆曖昧情…他出面回應

具惠善耳下1cm短髮激美！　神逆齡「根本女高中生」驚豔50萬人

瘋傳「范冰冰私生子」范丞丞硬起來提告！　曝「關鍵證據」法院判決出爐

孫儷新技能＋1！　清空娃娃機「投幣3次」get…網跪求夾娃密技

周采詩宣布懷孕3個月！　兒子胎名「候里榭」全來自怪夢

伊萊妹撞頭緊急送醫　媽淚流滿面：害怕她有腦震盪

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Gail《飄向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！　對比周子瑜…網服了：真的有像

《歌手2019》公開外籍歌手！　背景起底126萬人驚呆：絕對是黑馬

糗！站媽面前「沒被認出」　蘿莉塔暴肥16Kg「臉腫如肉包」舊照曝光

五月天合唱完幫催婚！　羅志祥神回「我手長了很多繭」

孫協志接送小14歲《黑澀會》女星！　離婚4年爆曖昧情…他出面回應

大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸

《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

《聲林》李友廷「開外掛」　蕭敬騰：你欺騙導師跟觀眾

2天前才說單身！　小鬼「女友嘴對嘴接吻」清楚私照流出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

歌手2019, 克里斯, Kristian Kostov, 青峰, 劉歡, 齊豫, 楊坤, 張芯, 逃跑計劃

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 這數字太狂！《聲林之王》破9萬人同時看直播
  2. 《歌手2019》公開外籍歌手！　背景起底126萬人驚呆：絕對是黑馬
  3. 「用過的保險套」撿起來放枕頭！宅男女神一招嗆爆渣男友
  4. 《聲林》李友廷「開外掛」　蕭敬騰：你欺騙導師跟觀眾
  5. 伊萊妹撞頭緊急送醫　媽淚流滿面：害怕她有腦震盪
  6. 五月天合唱完幫催婚！　羅志祥神回「我手長了很多繭」
  7. 雪莉「掀裙露白內褲」自曝不雅照　回嗆網友：我怎麼了？
  8. Gail《飄向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉
  9. 曹佑寧假戲真做！拍一半「熄火」　崩潰跪求導演解禁
  10. 長針眼⋯她「超炫眼罩」上場　蕭敬騰：蝴蝶＋蒼蠅！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366