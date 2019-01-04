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曹佑寧假戲真做！拍一半「熄火」　崩潰跪求導演解禁

記者林映妤／台北報導

周杰倫監製賽車運動電影《叱咤風雲》由《KANO》曹佑寧以及昆凌主演，身為前棒球選手，曹佑寧對賽車運動也很有慧根，但事前訓練時卻被導演陳奕先禁練、不准太常開車，就怕他開得太順，不符合人物設定，讓曹佑寧直呼：「太可惜了我超想玩的！」

▲▼《叱咤風雲》曹佑寧。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲▼《叱咤風雲》曹佑寧宅男化身賽車手。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲▼《叱咤風雲》曹佑寧。（圖／創映電影、量能影業提供）

曹佑寧的角色設定是一個玩賽車模擬器的宅男，不能再賽車技巧上太過熟練，沒想到第一場賽車場的戲碼他就「假戲真做」，該場是他首次觸碰真的賽車，雙手顫抖緊握方向盤，準備挑戰跑完賽車場一圈，結果他一腳踩下油門時卻突然熄火，令他滿臉尷尬、不知所措，結果導演卻大喊：「太好了！這段很自然、很真實。完全演出宅男對賽車一竅不通！」

雖然導演大讚曹佑寧熄火做得很自然，但拍完之後曹佑寧卻自己爆料：「其實我不是『演熄火』，我是真的熄火了！我也是真的很慌，我沒想到會熄火！」

因為導演都會事先訓練所有演員，唯獨曹佑寧被要求不准全程參加！為了讓他記住對賽車的恐懼和陌生，導演下達「禁開令」，導致曹佑寧對賽車還是很陌生的狀態才會真的熄火，讓他覺得自己很糗，立馬回去找導演求「解禁」。

▲▼《叱咤風雲》曹佑寧。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲▼《叱咤風雲》是曹佑寧首次飾演賽車手。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲▼《叱咤風雲》曹佑寧。（圖／創映電影、量能影業提供）

曹佑寧首次嘗試演繹賽車手，「我原本以為開賽車應該跟平常在路上開車差不多，只是油門踩到底而已，但其實賽車是在一個很小的空間裡面，還要綁著八字安全帶，加上頭套、安全帽，頭頸部保護系統等等，光坐在車上就不是很舒服，而且頭套非常緊繃，拆下來的時候有點像絲襪套頭然後往上拉的感覺，覺得特別搞笑，常常自己都憋不住笑出來。」

《叱咤風雲》預計2019上映。

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叱咤風雲, 周杰倫, 昆凌, 曹佑寧

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