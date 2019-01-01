2周前神準預言⋯被YG抓包「偷偷戀愛」　Jennie：死定了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie於1日被爆熱戀Kai，成為2019年第一對情侶，對此，她所屬經紀公司YG娛樂低調表示：「完全不知道，正在確認事實。」公司表面上的回應看似平靜，但她其實曾在節目《謎追里Michuli》自爆，如果被社長抓包偷約會「那就死定了」。

▲Jennie 2周前神準預言，如果被社長抓包偷偷戀愛「死定了」。（圖／翻攝自SBS）



節目《謎追里Michuli》是Jennie第一個固定參加的真人秀，12月14日時曾被劉在錫問到「有沒有跟藝人偷約會過？」坐著表示回答「有」、站著則代表「沒有」，她無奈回答：「什麼啊，那我只好一直站著了。」她解釋社長梁賢碩會監看節目，「我如果在這裡答『Yes』，那等等就會收到社長的簡訊了，內容是『死定了』。」

▲Jennie身為人氣女團BLACKPINK，若傳出緋聞，對形象將造成很大影響。（圖／翻攝自IG）



Jennie身為人氣女團BLACKPINK，過去還曾傳出烏龍緋聞，有消息指她與公司金牌製作人Teddy交往，但YG很快出面熄火，並鄭重否認兩人的交往報導。她出演《謎追里Michuli》時，面對戀愛的題問也顯得小心翼翼，如今她卻被發現與Kai偷偷約會，2周前的發言變成神準預言，也有網友虧「賢碩在妳背後很火」。