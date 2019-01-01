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車太鉉演技、演藝大賞雙豐收　感言第一句話：好像要被罵了⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓三大電視台之一KBS演技大賞31日在首爾舉辦，女星Uie今年憑藉週末連續《我唯一的守護者》受到廣大觀眾喜愛，收視率還一度突破30％，她今年首度接下KBS演技大賞主持，還一舉拿下「長篇戲劇女子優秀獎」，相隔7年於KBS電視台拿獎，感動到哽咽致謝同劇演員。

▲▼車太鉉演技、演藝大賞雙豐收：好像要被罵了，不是我該得的獎（圖／翻攝自kbs）

▲Use相隔7年再拿KBS演技獎。（圖／翻攝自kbs）

Uie於7年前在KBS演技大賞拿下新人獎，31日與前輩韓智慧齊名拿下「長篇戲劇女子優秀獎」，她忍不住情緒落淚，一一致謝戲劇裡的每個演員，「這部劇會播到明年3月，我不期待會有40%收視率，但希望大家到最後都能喜愛這部劇。」

▲▼車太鉉演技、演藝大賞雙豐收：好像要被罵了，不是我該得的獎（圖／翻攝自kbs）

▲白珍熙放閃男友。（圖／翻攝自kbs）

《就算死也喜歡》男、女主角分別拿下迷你劇集男、女子最優秀獎，白珍熙感性哽咽，致謝所有一起努力的工作人員，最後放閃告白男友：「一直在身旁支持我的賢旻哥哥。」

▲▼車太鉉演技、演藝大賞雙豐收：好像要被罵了，不是我該得的獎（圖／翻攝自kbs）

▲徐康俊一人分飾兩角得獎。（圖／翻攝自kbs）

徐康俊在戲劇《你也是人類嗎》一人分飾兩角，優秀的演技最終拿下「中篇劇集男子最優秀獎」，他謙虛表示，當初很猶豫要不要接這部戲，一方面是因為一人分飾兩角、一方面是因為太久沒接戲了，邊拍攝時也邊感受到自己的不足，「這個獎對我來說很沈重，負擔很大的愛。」

▲▼車太鉉演技、演藝大賞雙豐收，謙虛表示：「好像要被罵了，不是我該得的獎。」（圖／翻攝自kbs）

▲車太鉉演技、演藝大賞雙豐收，謙虛表示：「好像要被罵了，不是我該得的獎。」（圖／翻攝自kbs）

崔秀宗、車太鉉共同拿下視帝殊榮，但車太鉉個性謙虛，感言第一句話就先表示：「要被罵了，這個獎好像不是我該得的。」他2018年一連奪演藝、演技大賞，開心地向兒子、女兒喊話：「爸爸演藝、演技大賞都拿到了，雖然你們年紀太小還不懂，但我會繼續努力的。」視后則是由資深演員張美姬、車和娟共同抱走獎座，眾所矚目的大賞則是由劉東根以及金明民共同得獎。

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