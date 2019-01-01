ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Wanna One解散後「4人動向曝光」　賴冠霖進軍大陸演戲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體Wanna One從真人秀《《PRODUCE 101》脫穎而出，11位成員各個來自不同經紀公司，身為「限定團體」活動1年6個月，合約在2018年12月31日正式到期。沒想到，官方才剛宣布「畢業」，幾位成員便在新的一年被爆出最新動向，賴冠霖進軍大陸演戲、河成雲與尹智聖都將在2月solo出道、黃旼炫則是回到NU’EST。

▲▼Wanna One解散後，賴冠霖將進軍大陸演戲。（圖／翻攝自IG）

▲Wanna One解散後，賴冠霖將進軍大陸演戲。（圖／翻攝自IG）

Wanna One正式在2018年12月31日「解散」，韓媒便接連爆出成員的最新動態，賴冠霖將展開中、韓兩地的事業發展，據悉，早就有劇本邀約請他演出，他1月中旬將在大陸以演員身份活動，至於南韓演藝方面，他極有可能與柳善皓組隊，以團體形式在韓發展。

▲尹智聖、河成雲2月solo出道。（圖／翻攝自IG）

▲尹智聖、河成雲2月solo出道。（圖／翻攝自IG）

隊內大哥尹智聖則是搶先展開solo活動，他確定在2月中旬以個人歌手身份回歸樂壇，據悉，日期應為2月20日。還有一名成員河成雲也將在2月以solo形式出道，他的出道時間則是會比尹智聖晚一點，且他推出個人作品後，將回到原本團體HOTSHOT，團體預計在6月推出回歸專輯。

▲黃旼炫回到。（圖／翻攝自IG）

▲黃旼炫回到NU’EST。（圖／翻攝自IG）

此外，黃旼炫所屬的團體NU’EST也準時在1月1日凌晨發布影片，明顯預告5人將以完整體形式再次回歸。賴冠霖、尹智聖、河成雲、黃旼炫4人的未來動向曝光後，代表Wanna One完整合體機會幾乎為零，令歌迷直呼捨不得。

推薦閱讀

偶像表演前在幹嘛？陸星材MBC待機室「殺價網拍」：幫我打折

命中注定！Jennie養的狗叫Kai　「情侶視角」10月約會遭挖出

Wanna One 31日正式解散！　韓媒爆「公開行程剩這幾天」

在視帝面前熱舞！孝琳轉身渾圓屁股全露　觀眾傻眼罵翻

車太鉉演技、演藝大賞雙豐收　感言第一句話：好像要被罵了⋯

嬌羞大蘇get！蘇志燮奪演技大賞　害羞男男CP「鼻子親親」

李光洙對李善彬一見鍾情！　向D.O.、趙寅成介紹：這我女友

零下4度受訪！男星冷到臉僵含淚　女星走紅毯「牙齒顫抖」

3天前有端倪！遭指交往全昭旻　李光洙慌張「講出真心話」

2周前神準預言⋯被YG抓包「偷偷戀愛」　Jennie：死定了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！　公園緊牽手「約會鐵證」曝光

唱舊歌被嫌：真的會膩！　謝金燕元旦丟震撼彈「不要再唱跨年」

專業修音響！HEBE跨年《寂寞寂寞就好》真唱洗耳朵　網推爆：收音再差擋不住CD音質

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！　TWICE熱舞跳一半「放送事故」網怒了

謝和弦跨年暖問「淋雨很久嗎」下一秒⋯水往頭上澆Man炸

Kai爆戀上Jennie開車夜會！　「公司電話被打爆」YG說話了

蔡依林首唱《怪美的》獻跨年！雷鬼辮子頭+改良旗袍「炸出豐滿上圍」

張惠妹救了柯文哲！　「淋雨1hr唱滿16首」…網全跪：唱到燒聲還是猛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賴冠霖, wanna one, 尹智聖, 河成雲, 黃旼炫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 婚禮主持人「搶走新郎」！　新娘帶4月孩...目睹「夫吻小三」崩潰
  2. 柯佳嬿蜜月「私房辣照」曝光！　曬「坤達視角」大露白皙美背
  3. A-Lin親姐姐超辣「110cm長腿曝光」　2019元旦宣布發片！
  4. Wanna One解散後「4人動向曝光」　賴冠霖進軍大陸演戲
  5. 心疼媽獨自忙到天亮　湘瑩「拒絕跨年邀約」幫賣鹹酥雞
  6. 姐姐「字幕與旁白」就讓你高潮　只有謝金燕能做到
  7. 撞見JENNIE與MINO對視！KAI被抓包裝鎮定「死盯女方」
  8. 結婚2週年紀念日！蔡阿嘎突PO「一家四口照」網嗨翻：拼第二胎
  9. 2周前神準預言⋯被YG抓包「偷偷戀愛」　Jennie：死定了
  10. 唱舊歌被嫌：真的會膩！　謝金燕元旦丟震撼彈「不要再唱跨年」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366