Wanna One解散後「4人動向曝光」　賴冠霖進軍大陸演戲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體Wanna One從真人秀《《PRODUCE 101》脫穎而出，11位成員各個來自不同經紀公司，身為「限定團體」活動1年6個月，合約在2018年12月31日正式到期。沒想到，官方才剛宣布「畢業」，幾位成員便在新的一年被爆出最新動向，賴冠霖進軍大陸演戲、河成雲與尹智聖都將在2月solo出道、黃旼炫則是回到NU’EST。

▲Wanna One解散後，賴冠霖將進軍大陸演戲。（圖／翻攝自IG）



Wanna One正式在2018年12月31日「解散」，韓媒便接連爆出成員的最新動態，賴冠霖將展開中、韓兩地的事業發展，據悉，早就有劇本邀約請他演出，他1月中旬將在大陸以演員身份活動，至於南韓演藝方面，他極有可能與柳善皓組隊，以團體形式在韓發展。

▲尹智聖、河成雲2月solo出道。（圖／翻攝自IG）



隊內大哥尹智聖則是搶先展開solo活動，他確定在2月中旬以個人歌手身份回歸樂壇，據悉，日期應為2月20日。還有一名成員河成雲也將在2月以solo形式出道，他的出道時間則是會比尹智聖晚一點，且他推出個人作品後，將回到原本團體HOTSHOT，團體預計在6月推出回歸專輯。

▲黃旼炫回到NU’EST。（圖／翻攝自IG）



此外，黃旼炫所屬的團體NU’EST也準時在1月1日凌晨發布影片，明顯預告5人將以完整體形式再次回歸。賴冠霖、尹智聖、河成雲、黃旼炫4人的未來動向曝光後，代表Wanna One完整合體機會幾乎為零，令歌迷直呼捨不得。