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影癮作動／《蜘蛛人：新宇宙》本年度最佳動畫電影無誤

《蜘蛛人：新宇宙》。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

我要先說筆者這個說法絕無誇飾，以往當年度最佳動畫通常都是皮克斯或迪士尼出品，但今年索尼在年底好酒沉甕底，推出的這部超級英雄動畫電影，在劇本以及角色塑造方面可說完全勝過《超人特攻隊2》與《無敵破壞王2》，可以說今年除了另一部魏斯安德森的定格動畫《犬之島》以外，其它動畫電影都難以望其項背。

劇情講述成長在布魯克林區的青少年「邁爾斯摩拉斯」為主角，將帶來前所未見的蜘蛛人宇宙，且這次蜘蛛人英雄更不只一位、超乎想像。觀眾最熟悉的「彼得帕克」亦變身成為青少年主角「邁爾斯摩拉斯」的導師角色，不僅如此，大家最喜愛的角色之一「關史黛西」也驚喜現身，宣告全新電影將集結不同年齡、性別與特色的蜘蛛英雄，帶來不同以往的全新蜘蛛人宇宙！

《蜘蛛人：新宇宙》。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

這部電影之所有會有那麼好的評價，絕大部分功臣來自於菲爾洛德跟克里斯多福米勒這兩大功臣，這兩人早已在好萊塢寫出幾部相當精采成功的劇本，如《食破天驚》、《樂高玩電影》，也導了相當成功重啟版的《龍虎少年隊》系列，可說是近年來最炙手可熱與成功的中生代編導之一，而且兩人在接下這部片的工作之後，還陸續被華納詢問導閃電俠的意願，與一度接下迪士尼韓索羅的導演棒子，所幸他們最後並未參與前兩部的計畫，否則這部新宇宙的面世可能會再往後延。

▲▼《蜘蛛人：新宇宙》6位英雄首度同框。（圖／索尼影業提供）

而這部電影的前半段，如果不是死忠美漫迷或者是看過索尼之前全系列蜘蛛人真人電影的觀眾，可能會覺得有點胡鬧或看不懂，並不是它拍的差，而是這對編劇創作能量太豐富，就如同當初的樂高玩電影一樣，這對編劇將自己非常認真，又帶點不正經的幽默精神，把自身所有的創意投注在這部電影上，時不時穿插的漫畫繪本畫面，相信也能讓美漫迷相當有感，而電影本身2D、3D畫面混搭的風格不但沒有令觀眾感到廉價，反而令人覺得目不暇給，最出色的還是它的中後半段，開始邁爾斯摩拉斯這個角色的成長曲線實在寫得太好了，不但完勝一堆真人電影，就算是完全沒接觸過美漫的觀眾，也一定能接受並感動到。

《蜘蛛人：新宇宙》片尾彩蛋。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

而配音的演員部分陣容也是一等一的強，除了沙梅克摩爾算是較不知名的新人以外，其他諸如海莉史坦菲德、馬赫夏拉阿里、傑克強森、李佛薛伯、布萊恩泰瑞亨利、蘿倫維萊斯、莉莉湯琳，這些早已經在大銀幕成名已久的老中青三代演員，通通加入配音陣容，就連一些友情客串或特別出演的角色，也找了如柔伊克拉維茲、克里斯潘恩，還有令人驚喜的尼可拉斯凱吉，而這些大咖的聲音也都非常有特色，有些一聽就能聽出來，即使都已在演藝圈打滾多年，戲劇經驗也非常豐富，但這些演員不會因為是動畫電影就隨隨便便或敷衍式的配音，你依舊能感受到這些演員是非常認真敬業地投入每個角色。

總之，不管你是不是美漫迷，是大朋友或小朋友，這部電影都非常適合男女老幼進戲院觀賞，筆者保證能帶給你的感動跟趣味，遠遠超乎你看預告的想像，這絕對是一部值得二刷三刷的電影，而且筆者很肯定這部絕對會入我的年度十大或十五大電影。

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