張藝興節目錄一半就走！　遭爆「回去休息」節目組揭真相

記者傅家妤／綜合報導

張藝興在大陸電音競技節目《即刻電音》擔任主理人，不過近來該節目負面話題不斷，他也衰被捲入其中，先前他剛被爆料在節目錄製一半，與觀眾起衝突、摔水瓶走人，沒想到日前又有網友爆料，他在錄製一半，不顧眾人就逕自回到休息室休息。對此，節目組隨即發聲明澄清，並還原事情真相，替張藝興打抱不平。

▲張藝興近日頻頻捲入負面爆料。（圖／翻攝自微博／《即刻電音》）

有網友在網路上爆料，稱張藝興在錄製時遲到早退，更在12月16日的節目錄製當天，不顧後面還有多位選手尚未表演，逕自離開回到休息室，隨後網友還強調現場導演並沒有阻止張藝興離開，而是讓大張偉與尚雯婕兩名主理人撐完整場節目，大罵該節目團隊非常不專業。

▲張藝興擔任節目主理人，被爆出在錄製期間遲到早退。（圖／翻攝自微博／《即刻電音》）

對此，《即刻電音》隨即在官方微博上駁斥，稱該爆料是虛假消息，並澄清張藝興提早離開那天，其實是因為節目組臨時加錄，雖然三位主理人已經都有了工作安排，但是3人都積極配合，協調時間參加錄製，「本著對音樂的責任心與熱情，張藝興主理人非常敬業地配合錄製工作，直到必須離開現場趕最晚班飛機，赴之後的海外工作行程。」而且張藝興在離開前，還特別向觀眾及工作人員道歉後才走。

《即刻電音》節目組在聲明中強調，每位主理人對於節目都抱持著強大的責任心，而且也投入在錄製中，甚至還會犧牲自己的休息時間完成工作，就是希望可以呈現出最完美的成果，因此他們也希望大家往後可以多關注節目本身。

▲《即刻電音》節目組發文。（圖／翻攝自微博／《即刻電音》）