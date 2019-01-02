導演：河正宇是仙度瑞拉！　曝「為戲犧牲」事實⋯全場笑翻

記者蕭采薇／台北報導

南韓影星河正宇、李善均、導演金秉祐2日為電影《90分鐘末日倒數》來台宣傳。三人平時也會一起出去喝酒，然而比起有家室的李善均，河正宇凡而更常提早離席，被導演吐槽是「像仙度瑞拉一樣，要搭馬車離開。」河正宇也承認：「10次大概有9次會先離開。」

▲《90分鐘末日倒數》（左起）李善均、河正宇接受聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

河正宇爆料：「李善均喝到一個程度就會一直喝下去，沒有底。」李善均則說：「河正宇是自我管理徹底的人，喝到一個程度就不喝了。」但被導演稱作仙度瑞拉，河正宇笑認：「我不是因為自我管理，是我太睏了，只好提早離開。」更加碼爆料導演金秉祐都會喝到吐，「有次導演喝到不見，結果是吐完睡在車子的副駕駛座，那畫面太衝擊了，我沒辦法忘記。」

▲《90分鐘末日倒數》（左起）李善均、導演金秉祐、河正宇。（圖／記者黃克翔攝）

劇組感情融洽，甚至在梳化間開啟辣炒年糕派對，李善均稱讚河正宇：「他的領袖氣質是我沒有的，雖然這點和我不一樣，但我們興趣和喜好都差不多。」河正宇也說：「李善均是率直的人，感覺到的想法就會率直地說出來。我也是差不多個性，所以兩個人很能順利溝通。」但被問到誰勝負慾更強，兩人立刻互指對方，最後河正宇說：「好像差不多耶。」

▲《90分鐘末日倒數》（左起）李善均、河正宇。（圖／記者黃克翔攝）

已經是「千萬演員」的河正宇，在賣座強片《與神同行》後接拍《90分鐘末日倒數》，其實一部分也是力挺導演金秉祐，「之前《恐怖攻擊直播》後就有講過要合作，我們溝通起來也很順利，默契也很好，沒什麼好考慮的就直接接拍了。」

▲《90分鐘末日倒數》（左起）李善均、河正宇。（圖／記者黃克翔攝）

河正宇在《90分鐘末日倒數》80%以上台詞都是英文，雖然河正宇外語能力不差，但仍坦言：「每句都不太容易，開拍前就把每句都背下來了。但畢竟不是母語，還是有發音的問題，一直到後期配音都很努力。」至於片中最困難的鏡頭，他認為是「降落傘」的橋段，因為吊鋼絲懸空的情況下，更難控制自己的動作。

▲《90分鐘末日倒數》（左起）李善均、導演金秉祐、河正宇三人感情好互相吐槽。（圖／記者黃克翔攝）

但為電影犧牲不只如此，被問到「有沒有發生過犧牲自己成全別人的經驗？」河正宇幽默回答：「常常發生這樣的事啊，像是我們宣傳要配合善均哥行程，還有戴兔子帽子。」自嘲自己先前在南韓劇院見面會時戴兔子帽子賣萌的經驗，笑翻眾人。

▲《90分鐘末日倒數》（左起）李善均、河正宇。（圖／記者黃克翔攝）

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