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河正宇「這點」太難搞導演抱怨　李善均嗆：他就是不聽話的演員！

記者蕭采薇／台北報導

南韓影星河正宇、李善均開春就造訪台灣，2日來台為電影《90分鐘末日倒數》宣傳。導演金秉祐首次說出心裡話，半開玩笑表示兩位影帝級人物為電影做足準備，也提供許多點子，反而讓他很有壓力。這讓李善均和河正宇也互相吐槽，李善均稱河正宇是「不聽話的演員」，河正宇則說李善均是「亂講話的演員」。

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇,李善均,金秉佑。（圖／記者黃克翔攝）

▲《90分鐘末日倒數》（左起）河正宇、李善均、金秉佑。（圖／記者黃克翔攝）

河正宇在片中飾演南韓軍人出身，不得已被迫退伍後，到了美國成為無國籍傭兵部隊的隊長。他和導演合作過兩次，都在電影中被弄得髒又淒慘，河正宇笑說：「我想這就是導演喜歡的風格。」先前在南韓戲院宣傳時，工作人員拿出近來流行的兔子帽要河正宇戴上，河正宇笑說：「我是害羞的人，工作人員事前沒有講就拿了『兔子的皮』出來，當下沒辦法拒絕啊，只好戴了。」

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《90分鐘末日倒數》河正宇。（圖／記者黃克翔攝）

不過導演金秉祐對河正宇也有話要說，金秉祐表示：「正宇前輩事前做太多準備，我身為導演，會想『是不是要比他準備更多』， 讓我措手不及。這也許是優點，但對我來說，要跟上他的腳步很辛苦。」讓李善均吐槽：「簡單來說，河正宇就是不聽話的演員。」

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇,李善均,金秉佑。（圖／記者黃克翔攝）

▲《90分鐘末日倒數》（左起）河正宇、李善均、金秉佑。（圖／記者黃克翔攝）

但李善均自己也不遑多讓，導演金秉祐說：「善均哥在現場給太多點子，問太多問題。讓我有點錯亂，雖然得到很好的點子，不過對我來講超過了腦容量，有點辛苦。」讓河正宇抓到機會反吐槽：「他就是亂講話的演員。」李善均也笑回：「所以我後來很少講話。」

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-李善均。（圖／記者黃克翔攝）

▲《90分鐘末日倒數》李善均。（圖／記者黃克翔攝）

河正宇笑說：「善均哥看起來溫暖的大哥 ，但其實勝負慾很強，什麼都想贏我。之前我們打籃球的時候，他的動作也很大，讓我差點受傷。」李善均則笑答：「正宇運動神經很好、體力也很好，我知道會輸，所以努力了一下，可能是過度了。」李善均更透露他們兩人與高中同學間有組球隊對賽，更自信表示：「我覺得我們下次會贏！」

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-李善均。（圖／記者黃克翔攝）

▲《90分鐘末日倒數》李善均。（圖／記者黃克翔攝）

李正宇也笑稱，自己最羨慕河正宇的地方「首先是單身」。不過接著也正經表示，河正宇領導力強、充滿正面能量，讓身邊的人都能接收到。但他也爆料：「他（河正宇）說我勝負慾很強，他也不輸啊！我們比賽走路的群組，他來台灣也不想輸，一直原地踏步。」河正宇則反駁：「走路就是很好的動作阿！」一搭一唱看得出三人間好感情。

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《90分鐘末日倒數》河正宇。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均記者會-河正宇,李善均,金秉佑。（圖／記者黃克翔攝）

▲《90分鐘末日倒數》（左起）河正宇、李善均、金秉佑。（圖／記者黃克翔攝）

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