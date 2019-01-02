直擊／河正宇「射不準」氣噗噗　二度來台許願：想到外面走走

記者蕭采薇／台北報導

南韓影星河正宇、李善均開春就造訪台灣，2日來台為電影《90分鐘末日倒數》宣傳。繼去年夏天後，第二次來台的河正宇難忘的說道：「上次來大家真的很熱情，讓我很愉快的回去。我也才來第二次而已，應該多來幾次。」更許願希望這回有機會到飯店以外的地方走走，品嚐在地小吃。

▲《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均，和導演金秉佑。（圖／記者黃克翔攝）

河正宇在去年為電影《與神同行2》來台宣傳，記者會一開始，他便開玩笑說：「我們常常見面喔 ！去年夏天見面了，今年夏天也見面了。」他更表示，上回來台除了工作外，只待在飯店沒辦法出去，「這次小小心願是走出飯店外，希望有機會吃到一般民眾吃的東西。」

▲《90分鐘末日倒數》河正宇。（圖／記者黃克翔攝）

《90分鐘末日倒數》是河正宇和導演金秉祐繼《恐怖攻擊直播》後第二次合作，電影靈感來源也是當時河正宇一句「如果在DMZ（南北韓板門店之間的非軍事區）底下有個夾層空間會如何？」但之後導演花了五年的時間籌備、拍攝，讓河正宇略微抱歉的半開玩笑說：「沒想到要花這麼多時間，以為兩年多就夠了。」

▲《90分鐘末日倒數》河正宇、李善均，和導演金秉佑。（圖／記者黃克翔攝）

河正宇和李善均分別在電影中飾演來自南韓的無國籍傭兵隊長，以及來自北韓被俘擄的醫生，現場也準備台灣特色的「射氣球」道具，要測試兩人槍法。不過距離拍攝已經一年多，射擊準度看來退步不少，一直無法順利把所有氣球射破，河正宇假裝生氣，乾脆站在前方射破氣球。最後拿著玩具步槍拍照時，河正宇還悄悄問：「還要射汽球嗎？」笑翻現場媒體。

▲《90分鐘末日倒數》河正宇直接上前射破氣球。（圖／記者黃克翔攝）

▲《90分鐘末日倒數》李善均射氣球。（圖／記者黃克翔攝）