【影評】《野梨樹》　枯井與繩索，父親與兒子

圖文／鏡週刊

大學畢業的男主角回到故鄉，處心積慮想出版第一本書，又有點消極地面對教師考試與即將到來的兵役。但他顯然沒有留在老家的打算，尤其擔任教師的父親近年沉迷賭博，欠下一屁股債，尊嚴掃地的結果，對他、對家庭皆帶來困擾。

土耳其名導努瑞貝其錫蘭在《冬日甦醒》摘下坎城金棕櫚後，睽違4年後再度推出新作《野梨樹》。以3小時8分鐘的片長，來呈現返鄉青年的不滿與迷惑。

從碰到青梅竹馬以及跟老同學通電話，帶出了婚姻與就業的苦無出路；到為了找資金出書，接觸了政客與商人，見識到他們的客氣推諉，以及把文化當裝飾的虛偽。雖然錫蘭也想藉這些碰撞，回頭檢視文青的某些自以為是，但這部分的見解其實有點老生常談，加上以大量對話來推進，就更考驗觀眾的耐性。

錫蘭最近的作品，對白都多到驚人。水能載舟，亦能覆舟。相較於前者，《野梨樹》讓男主角巧遇知名作家而展開一場從仰慕到火藥味十足的爭執，就精彩許多。他與兩個神職人員對教義和現實的辯論，也讓本片的層面從家庭、性別、政治、經濟、藝術、城鄉差異，一路開展到宗教與道德。格局恢宏，是無庸置疑的。而為了避免乾澀，錫蘭特別設計一些天外飛來的想像和夢境，也藉此展現了他在畫面調度上的功力。

不過到頭來，他還是回歸到家庭，甚至是父子身上。退伍後的兒子，發現父親可能是全世界唯一讀完他處女作的人；而在一個嚇人的鏡頭之後，導演讓兒子繼續父親都已放棄的計畫。枯井與繩子，意義幾番變遷，最後成了本片最動人的有情物，錫蘭也終於掘出人與人之間的活水。

85分 導演：努瑞貝其錫蘭

演員：杜姆迪米鞏、穆拉特傑姆西爾

片長：188分鐘

級別：普遍級

上映日期：12月28日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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