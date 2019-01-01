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瀧澤秀明「最後演出」登台就紅了眼眶　山下智久穿17年前服裝伴舞

記者蕭采薇／綜合報導

36歲的日本男星瀧澤秀明正式在2019年1月1日引退，他與搭擋今井翼組成的「瀧與翼」，昨晚最後一次參加傑尼斯跨年演唱會，當年接班的後輩「4TOPS」山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川純伴舞，一現身就紅了眼眶。眾傑尼斯藝人更舉起「23年來辛苦了」字樣的扇子，現場離情依依。

▲▼「瀧＆翼」瀧澤秀明、今井翼在傑尼斯跨年演唱會上，帶來最後一次演出。（圖／翻攝自推特）

▲瀧澤秀明最後一次演出，看著台下眼眶泛紅。（圖／翻攝自推特）

「瀧與翼」在去年9月宣布解散，瀧澤秀明全心轉向幕後，今井翼則因健康問題退出傑尼斯事務所。他們在前輩SMAP中居正廣的建議下，決定「好好向粉絲道謝、告別」，因此不但在一夜限定復活節目《傑尼斯GO！》合體，也把最後的演出留給了傑尼斯跨年演唱會，這也是破天荒有「已退社」藝人上台演出。

▲▼「瀧＆翼」瀧澤秀明、今井翼在傑尼斯跨年演唱會上，帶來最後一次演出。（圖／翻攝自推特）

▲今井翼揪著心臟，神情激動。（圖／翻攝自推特）

日本傑尼斯事務所每年都在東京巨蛋舉辦跨年演唱會，今年因為「瀧與翼」的告別演出更受關注。當兩年現身舞台時，看到滿場歌迷就已經藏不住激動情緒。瀧澤秀明望著台下眼眶泛紅，今井翼則揪著心臟，神情激動。他們一連演唱包括《Venus》、《夢物語》等多首經典歌曲。

▲▼「瀧＆翼」瀧澤秀明、今井翼在傑尼斯跨年演唱會上，帶來最後一次演出。（圖／翻攝自推特）

▲（左起）長谷川純、生田斗真、山下智久、風間俊介再次為「瀧與翼」伴舞。（圖／翻攝自推特）

他們在90年代末期到2000年代初期，是「小傑尼斯」的支柱更是領導者，2002年正式以「瀧與翼」出道後，便把領導的使命交接給當年的「4TOPS」山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川純。已在各自在不同領域發展的四人，再次穿上「小傑尼斯」的服裝，將時光倒轉回17年前被仰望的前輩們。

▲▼「瀧＆翼」瀧澤秀明、今井翼在傑尼斯跨年演唱會上，帶來最後一次演出。（圖／翻攝自推特）

▲生田斗真、山下智久為了「瀧與翼」，相隔多年再次一起伴舞。（圖／翻攝自推特）

▲▼「瀧＆翼」瀧澤秀明、今井翼在傑尼斯跨年演唱會上，帶來最後一次演出。（圖／翻攝自推特）

▲長谷川純、生田斗真、山下智久、風間俊介再次為「瀧與翼」伴舞。（圖／翻攝自推特）

傑尼斯眾藝人也舉起「瀧與翼」的應援扇，此外更拿著「瀧＆翼 23年來辛苦了」字樣的扇子，為兩人最後的演出應援。今井翼說道：「今後我們將走各自的路，會努力回報大家對我們一直以來的支持。」瀧澤秀明也最後告別：「23年來，真的過得很精采！謝謝大家。」

▲▼「瀧＆翼」瀧澤秀明、今井翼在傑尼斯跨年演唱會上，帶來最後一次演出。（圖／翻攝自推特）

▲傑尼斯藝人們拿著「瀧＆翼 23年來辛苦了」字樣的扇子，為兩人應援。（圖／翻攝自推特）

傑尼斯前輩們也送上祝福，包括近藤真彥、東山紀之，以及穿著有堂本剛肖像外套的「近畿小子」堂本光一都上前獻花，為瀧澤秀明和今井翼送上最後的擁抱和祝福，場面令人鼻酸。

▲▼「瀧＆翼」瀧澤秀明、今井翼在傑尼斯跨年演唱會上，帶來最後一次演出。（圖／翻攝自推特）

▲堂本光一為瀧澤秀明、今井翼送上擁抱和祝福。（圖／翻攝自推特）

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