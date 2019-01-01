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阿滴「黑歷史肥胖照」流出！　臉圓一圈…對比畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber阿滴與滴妹一起經營語言學習頻道，生動活潑的風格，深受網友喜愛，兄妹倆超有愛互動，更成為討論焦點。近來，面對有網友留言指他變胖了，阿滴並沒有因此動怒，反而用樂觀、輕鬆的態度看待，還曬出兒時「黑歷史」肥胖照，意外掀起一陣熱議。

▲阿滴「黑歷史肥胖照」流出！　臉圓一圈…對比畫面曝光。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

▲阿滴在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

▲阿滴「黑歷史肥胖照」流出！　臉圓一圈…對比畫面曝光。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

▲面對網友批評變胖，阿滴大方自揭黑歷史。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

阿滴在2018年的最後一天，進行進行年末人氣統計，也藉此機會，回顧這一整年來所推出過的影片，沒想到，卻意外引來部分網友留言笑虧，「因為阿滴胖了我要投滴妹。」他則是透過Instagram限時動態回應，「可以再狠一點沒關係。」

▲阿滴「黑歷史肥胖照」流出！　臉圓一圈…對比畫面曝光。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

▲阿滴「黑歷史肥胖照」流出！　臉圓一圈…對比畫面曝光。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

▲阿滴翻出自己「小胖弟」時期的舊照。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

有趣的是，阿滴被批評變胖後，不但沒有因此動怒，反而開起自己玩笑，「不要逼我拿出黑歷史照片。」同時，他果真PO出兩張兒時舊照，畫面中，他同樣戴著細框眼鏡，臉型和如今相比，明顯圓了一整圈，體形看起來也較為圓潤一些，他不禁自嘲，「小胖弟也需要被愛。」

▲阿滴「黑歷史肥胖照」流出！　臉圓一圈…對比畫面曝光。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

▲阿滴曬出近期自拍進行對比。（圖／翻攝自阿滴Instagram）

不久後，阿滴再PO出近期拍攝的帥照，笑說：「再來看個最近的自拍，不覺得胖了吧！」跨年夜當晚，他也許下自我期許，同時也不忘祝眾人新年快樂，「就算2018年人氣被滴妹超越，2019還是會堅強的地度過的！請多指教！」

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阿滴英文, 阿滴, 滴妹

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