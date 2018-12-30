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舞台地滑…張靚穎唱一半險摔氣炸！　下秒「機警反應」hold全場

記者劉宜庭／綜合報導

大陸歌手張靚穎歌聲具有爆發力，又同時能演繹細膩的海豚音，歌唱實力深受大眾肯定。她在陸綜《夢想的聲音3》中擔任導師，近來更在節目上，改編翻唱蘇芮的經典歌曲《跟著感覺走》，沒想到卻在勁歌熱舞的過程中，不小心踩滑，差一點摔跤，自己忍不住懊惱嘆：「好氣喔！」

▲張靚穎唱一半險摔，秒機警hold住。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張靚穎唱一半險摔，秒機警hold住。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張靚穎翻唱《跟著感覺走》。（圖／翻攝自愛奇藝）

在29日播出的《夢想的聲音3》中，張靚穎演唱《跟著感覺走》，在歌曲中融合了電子舞曲、放克、搖滾、古典及爵士等元素，讓整首歌充滿了激情，她也在舞台上熱情律動，搭配具有爆發力的嗓音，歡樂氛圍感染全場觀眾的心，也讓台下的譚維維跟著站起來，跟著節奏拍手搖擺。

不過，張靚穎表演律動的過程中，一度因為地滑沒站穩，讓穿著高跟鞋的她差點摔跤，幸虧她及時踩住，才沒有跌倒在地，且下秒立刻拉回接唱，機靈反應Hold住全場，表演也大受好評，儘管如此，她事後仍抱有遺憾，「掛住了，沒有站穩，好氣喔，唉！」

▲張靚穎唱一半險摔，秒機警hold住。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張靚穎差點滑倒。（圖／翻攝自愛奇藝）

下秒，張靚穎更氣得背對鏡頭剁腳，直率反應讓全場笑翻，也顯見她對舞台十分重視。然而，雖然表演出現意外插曲，仍絲毫不影響外界對這段表演的評價，同樣大獲網友好評，許多粉絲更留言大讚，「多種風格混搭在一起，卻很巧妙的和諧」、「張靚穎改得好燃」，也有不少人提醒，「穿著高跟鞋要小心點，扭到腳就不好了」，意外掀起一陣熱烈討論。

▲張靚穎唱一半險摔，秒機警hold住。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張靚穎懊惱沒站穩。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張靚穎唱一半險摔，秒機警hold住。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張靚穎轉身跺腳笑翻全場。（圖／翻攝自愛奇藝）

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關鍵字

張靚穎, 夢想的聲音3, 跟著感覺走

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