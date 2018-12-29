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許老三突激動大哭！　崩潰抱住小S：我不要你離開我

記者劉宜庭／綜合報導

6歲許老三是小S（徐熙娣）的小女兒，完全遺傳媽媽大喇喇的個性、搞笑因子及明星架勢，古靈精怪相當討人喜歡。然而，日前面對小S要離家出國工作17天，她忍不住激動大哭，真實的反應，也讓媽媽百感交集感嘆，「情緒好複雜。」

▲▼小S為女兒許老三慶祝6歲生日。（圖／翻攝自小S臉書）

▲小S婚後育有3名寶貝女兒生。（圖／取自小S臉書）

小S近來登上大陸真人秀節目《小姐姐的花店》，飛往義大利佛羅倫斯，挑戰當老闆娘，和宋佳、歐陽娜娜、林彥俊、小鬼（王琳凱）、春夏一起開花店，也因為如此，她必須飛出國、離家整整17天時間。

小S透露，準備搭機出發去義大利前，大女兒和小女兒都分別去參加舞蹈比賽，於是她從凌晨4點就開始接送孩子們，中間有回家補眠，雖然行程很滿，但開心的是，2個女兒的舞蹈團都各自奪得第一名，講到這裡，人在機場的她，忍不住開心地跳了起來。

為了這次錄影，小S必須要出國整整17天，當時她透露，出門時，3個女兒的反應差好多，情緒也都很不一樣，「因為老大已經很酷了，我走之前她就說：『媽媽，take care（保重）喔，而且妳穿得很時髦。』」至於許老二，因為平時比較不會和小S上演摟摟抱抱的互動，這次面對媽媽要出遠門，則是在書房喊，「媽媽，一路順風。」

▲小S飛義大利錄節目需離家17天，許老三激動大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲小S飛義大利錄節目需離家17天，三個女兒反應差好多。（圖／翻攝自愛奇藝）

許老三過去一向給人搞笑、大喇喇個性等形象，沒想到這次得知小S要離家半個多月，卻是唯一為此激動大哭的人。小S透露，當時許老三抱住她說，「媽媽，不要走，我不要你走。」一開始，許老三表現都很正常，只是頻頻問說，「媽媽17天是幾天？聖誕節的時候妳會不會回來？姐姐生日的時候妳在不在？」接著她才突然悲從中來，大哭喊著，「媽媽，我不要你離開我，我不要你去那麼久。」

▲小S飛義大利錄節目需離家17天，許老三激動大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲小S飛義大利錄節目需離家17天，許老三激動大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲小S模擬許老三激動大哭時的反應。（圖／翻攝自愛奇藝）

小S當時急忙安撫許老三情緒，之後人到了機場，也忍不住嘆：「情緒好複雜，可是說真的我是很不想走，我想到17天…我人生真的沒有離開家17天過。」此外，由於她先前一直喊說不想去，S媽勸說，「義大利有很多帥哥，他們都很熱情。」她則無奈表示，「媽，這是一個真人秀，24小時都有人在拍我，你覺得突然有一個帥哥突然來找我搭訕，我能做什麼？我不能。」

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許老三, 小S, 徐熙娣

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