香港捕獲《RM》劉在錫！　她掏手機開「自拍模式」大神反應暖炸

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣節目《Running Man》播出8年，人氣風靡全亞洲，廣受粉絲喜愛。日前播出內容中，劉在錫和全昭旻、池石鎮錄製年末結算特輯，現身香港挑戰捕獲野生周潤發，雖然最後與發哥擦身而過，但期間面對粉絲要求合照，3人幾乎來者不拒，大方開放合影，反應被讚相當親民。

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▲《Running Man》日前突襲香港拍攝。（圖／翻攝自愛奇藝）

早在4月份時，劉在錫就曾和全昭旻、姜漢娜赴香港拍攝《RM》，一直到11月底，又和全昭旻、池石鎮突襲香港，現身尖沙嘴等著名景點闖關，體驗當地美食。當時就有港媒報導，3人拍攝期間，吸引不少民眾圍觀，面對有粉絲上前要求合照，都一一答應。

▲劉在錫喝粥喝到一半突然比YA。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲原來劉在錫發現一旁有粉絲搶拍，大方比YA入鏡。（圖／翻攝自愛奇藝）

當時拍攝的橋段，終於在近日播出，引人注意的是，一行人來到周潤發常去的粥店時，隔壁桌的民眾為了搶拍偶像風采，拿起手機開啟自拍模式。沒想到，劉在錫注意到她，錄影期間緩緩舉起手，主動比出YA手勢拍照，讓一旁的全昭旻、池石鎮起初一頭霧水，2人後來才發覺，劉在錫是在和粉絲合照，3人最後一起轉過身大方合影。

▲最後3人一起和粉絲合影，十分親民。（圖／翻攝自愛奇藝）

事實上，「國民MC」劉在錫主持流暢、反應機敏，加上性格仔細貼心，經常低調行善，有著「劉大神」的封號。細心的他，這次主動合影的暖心舉動，也被讚相當親民，大獲粉絲好評。