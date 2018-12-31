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《神很大》柯大堡當爸！　等25年娶到辣妻…隔7月再曝喜訊

娛樂中心／綜合報導

「台客電力公司」成員柯大堡當爸爸了！他與女友珍珠相識17年，長跑8年後，5月底步入婚姻殿堂，當時被問及當爸話題時，他也非常期待地表示：「當然是越快越好啊！」事隔數月，兩人就在2018年結束倒數之際，宣布老婆懷孕喜訊，他即將升格當爸爸了。

▲▼柯大堡。（圖／獨一無二娛樂）

▲柯大堡宣布當爸喜訊。（圖／獨一無二娛樂）

柯大堡與DJ大衛合組的「台客電力公司」繼2017年以首張專輯入圍第28屆金曲獎最佳年度專輯與最佳台語專輯兩獎，如今還是《寶島神很大》的固定外景主持。

根據《蘋果日報》報導，柯大堡30日在私人連署上宣布喜訊，稱老婆珍珠已經懷孕3個多月，他分享得知此事的當下，其實他正在整理要出外景的行李，老婆突然丟了驗孕棒給他，當時他還沒意會到是什麼意思，但反應過來後，整個人就開心到不行。

▲▼柯大堡。（圖／獨一無二娛樂）

▲柯大堡與老婆5月底剛完婚。（圖／獨一無二娛樂）

柯大堡還在發文中告白老婆肚裡的寶寶：「2018最大的一份禮物，就是有了你，從今往後，我只會為你彎下腰，為了守護你，我可以成為這個世界的敵人，我只希望你可以健健康康、平安長大！」但他尚未透露寶寶的性別，據悉小孩的預產期是明年7月。

▲▼台客電力公司柯大堡與女友珍珠結婚 。（圖／獨一無二娛樂）

▲柯大堡與老婆相遇後二度交往7年才步入婚姻殿堂。（圖／獨一無二娛樂）

事實上，柯大堡與老婆認識了17年，兩人曾在19歲時交往過，但當時戀情近維持了2個月，就以分手告終，兩人在高中時吉他社的公關，雖然不同校但有一面之緣，就在柯大堡19歲大一那年，偶然發現珍珠居然與他高中同學唸同一所大學同一個系，甚至同班，因緣際會，兩人第一次交往，只是好景不常，不到兩個月，這段感情便草草結束。

▲▼台客電力公司柯大堡與女友珍珠結婚 。（圖／獨一無二娛樂）

▲柯大堡與太太珍珠。（圖／獨一無二娛樂）

不過，後來柯大堡與珍珠在7年後再次相遇、愛火重燃，就這樣再次交往，這次兩人一在一起就是八年，就在今年5月底決定牽手步入婚姻殿堂，當時在婚禮上聊到懷孕話題，柯大堡笑說：「當然是越快越好啊！也不是年輕人了現在，不過實際看來應該也是明年過後吧，今年我得先生出專輯。」沒想到不到數月，兩人就已經造人成功，雖然計劃趕不上變化，但對於原本就打算要小孩的兩人來說，想必也是個天大的喜訊。

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