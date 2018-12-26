ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

丟丟妹2分鐘狂賺200萬！　「月收40K↓暴增數倍」安親班老師變銷售女王

娛樂中心／綜合報導

直播拍賣主丟丟妹因為總是大手筆送東西，因此有了「丟丟」這個綽號，穿著火辣的她，總是在開賣前先來一段熱舞，深受粉絲喜愛。在當上直播主之前，她只是個安親班老師，一個月收入不到4萬元，如今靠著網路爆紅，身價翻漲數倍，還創下2分鐘賺進200萬的業績，對於酸民的惡意攻擊也可以輕鬆看待。

據《三立新聞》報導，丟丟妹有著沙啞嗓音，聽起來有種老成感，但其實年紀才24歲，因為每天都要直播講話導致破嗓，她過去是安親班老師，在爸爸建議下才開始接觸直播賣海鮮，豪邁開朗的風格受到網友喜愛，從原本月薪40K到現在翻漲數倍，目前也辭掉老師工作，專心替家裡做直播生意。

▲丟丟妹。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

▲丟丟妹。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

因為穿著火辣跳熱舞，丟丟妹常被酸民攻擊，但她不以為意，反而練出強心臟，聽到酸民罵人反而覺得開心，認為就是因為有人在看才會罵，還感謝酸民的謾罵，才讓她有今天的成就。

丟丟妹熱舞時，肩帶經常會滑落，有一次甚至直接斷掉，不過她完全不在乎，繼續抖胸，有時還會不經意地將衣服撩起來，假裝解褲頭。丟丟妹提到，自己經常忘記成本，原本兩分鐘內要賣20片牛肉，她會不小心加到5、60片，她大笑說：「福哥就會打電話到現場飆五字經！」

▲丟丟妹。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

▲丟丟妹。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

丟丟妹每次直播一開，都是上萬人同時觀看，一天營業額最高可到150萬以上，相當驚人，大多穿著小可愛直播，整個北半球都露出來，賣東西前一定會來一段熱舞，扭腰擺臀又抖胸炒熱氣氛，直爽的她相當豪邁，想要上大號也會直接叫爸爸來幫他撐一下場，想打嗝也會不避諱直接打，形象相當直爽可愛。

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

康康被當提款機20年！「友借走2000萬」騙光錢落跑　他苦討：我老了要留點錢

許瑋甯爆結婚了！秘嫁「星二代男模」劉又年　甜蜜婚期藏玄機

謝忻斷開王少偉！　「天菜正牌男友」現身…情侶裝十指緊扣閃照曝光❤

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！　阮經天「獵豔花名冊曝光」爆把她當工具人

吳宗憲帶鹿希派復出演藝圈！　「只退出4個月」力挺：不過就是講個玩笑

曾志偉北海道驚傳對撞車禍！　正面撞上7人座車「警方高官受傷麻痺」

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如「正視性侵」反擊了：傷痛無法消失

鰲拜私下超狂副業曝光！「國家認證國畫大師」　一幅畫要價700萬

蔡依林「背面挖空開到溝」辣翻！　網一看下半身…傻眼笑噴

夫家1650億遺產一塊都分不到！　李嘉欣爆「月領786萬零用錢」過活

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

許瑋甯爆結婚了！秘嫁「星二代男模」劉又年　甜蜜婚期藏玄機

曾莞婷「禮服下滑」露粉紅暈！　她看照片沮喪哭了

郭富城勾嫩妻脖子罕見放閃！　一看「右下角」網傻了：認真嗎

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！　阮經天「獵豔花名冊曝光」爆把她當工具人

謝忻斷開王少偉！　「天菜正牌男友」現身…情侶裝十指緊扣閃照曝光❤

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如「正視性侵」反擊了：傷痛無法消失

咘咘勁敵出現！伊正小女兒「混血萌樣」稱霸全場

夫家1650億遺產一塊都分不到！　李嘉欣爆「月領786萬零用錢」過活

獨家／許瑋甯：沒有好消息！ 「摩洛哥蜜月」真相曝光

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」！　被理科太太「釣出心裡話」泛淚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

丟丟妹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡明亮《光》打破生涯3大創舉　「請李康生演戲太矯情」
  2. 「雍正帝」唐國強來台！　自曝片酬比不上小鮮肉
  3. 《芈月傳》小童星長大了！　「空氣瀏海+長捲髮」激美近照曝光
  4. 46歲江宏恩想拚「天蠍寶寶」　見丁寧高齡當3寶媽添信心
  5. N.Flying權光珍「確實和粉絲交往」　苦熬9年出道！爆性騷擾毀前程
  6. 《歌手2019》真的有青峰！　還有「西洋歌手+樂團」7組名單曝光
  7. 《SBS歌謠大戰》收視率出爐！　BTS登台秒飆「夯劇等級」最高瞬間
  8. 丟丟妹2分鐘狂賺200萬！　「月收40K↓暴增數倍」安親班老師變銷售女王
  9. 徐小可抱怨和Ben「婚姻觸礁」　老公看她「像看到鬼」
  10. 伊正眼下出現硬塊　不慎壓破竟挖出「整塊爛肉」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366