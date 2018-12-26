丟丟妹2分鐘狂賺200萬！　「月收40K↓暴增數倍」安親班老師變銷售女王

娛樂中心／綜合報導

直播拍賣主丟丟妹因為總是大手筆送東西，因此有了「丟丟」這個綽號，穿著火辣的她，總是在開賣前先來一段熱舞，深受粉絲喜愛。在當上直播主之前，她只是個安親班老師，一個月收入不到4萬元，如今靠著網路爆紅，身價翻漲數倍，還創下2分鐘賺進200萬的業績，對於酸民的惡意攻擊也可以輕鬆看待。

據《三立新聞》報導，丟丟妹有著沙啞嗓音，聽起來有種老成感，但其實年紀才24歲，因為每天都要直播講話導致破嗓，她過去是安親班老師，在爸爸建議下才開始接觸直播賣海鮮，豪邁開朗的風格受到網友喜愛，從原本月薪40K到現在翻漲數倍，目前也辭掉老師工作，專心替家裡做直播生意。

▲丟丟妹。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）



因為穿著火辣跳熱舞，丟丟妹常被酸民攻擊，但她不以為意，反而練出強心臟，聽到酸民罵人反而覺得開心，認為就是因為有人在看才會罵，還感謝酸民的謾罵，才讓她有今天的成就。

丟丟妹熱舞時，肩帶經常會滑落，有一次甚至直接斷掉，不過她完全不在乎，繼續抖胸，有時還會不經意地將衣服撩起來，假裝解褲頭。丟丟妹提到，自己經常忘記成本，原本兩分鐘內要賣20片牛肉，她會不小心加到5、60片，她大笑說：「福哥就會打電話到現場飆五字經！」

▲丟丟妹。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）



丟丟妹每次直播一開，都是上萬人同時觀看，一天營業額最高可到150萬以上，相當驚人，大多穿著小可愛直播，整個北半球都露出來，賣東西前一定會來一段熱舞，扭腰擺臀又抖胸炒熱氣氛，直爽的她相當豪邁，想要上大號也會直接叫爸爸來幫他撐一下場，想打嗝也會不避諱直接打，形象相當直爽可愛。