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康康被當提款機20年！「友借走2000萬」騙光錢落跑　他苦討：我老了要留點錢

記者田暐瑋／綜合報導

康康（康晉榮）因為喉嚨長了肉芽緊急開刀，加上手上沒有節目，還肩負養家責任，希望過去20年借過錢的好友能多少還點錢救急，他直言這些年陸陸續續借出了至少2000萬，單次最高金額是1000萬，雖然有朋友借了1、200萬沒還錢，但不希望因為錢鬧上法院，導致朋友之間撕破臉，都覺得算了，始終覺得人性本善，相信朋友們都會還錢。

康康表示，因為以前困難時被借過錢，等到出道後有能力了，也想幫助他人，面對朋友開口借錢毫不猶豫，其中最大條的是一次借了1000萬，其他的則分別是400萬、200萬，或是幾十萬不等，多年以來累積借出2000萬元，但回收的卻不成比例。

借1000萬的朋友事後雖然有把錢還清，但借430萬的一個老闆朋友卻是拿了錢就跑，康康透露當時這個老闆朋友聲稱要請紅髮艾德來台灣開演唱會，拜託他出400萬投資，他不疑有他就豪邁出手，沒想到老闆朋友最後捲款逃跑，430萬也像是丟進水裡，直到某天他在路上巧遇對方，馬上請司機下車去代為討回，對方當場拔腿就跑。

▲康康。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲康康。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

後來康康才知道，身邊朋友都曾是這個騙子老闆的受害者，甚至有人被騙走上千萬。他也透露，生病期間在臉書上看到之前來借錢的朋友現在日子都過得很好，除了結婚生小孩外，還可以全家出國旅遊，卻沒有主動還錢，部分借了幾十萬的朋友雖然有跟他聯絡，但一次都是還5000至1萬元，少說也要6、7年才還得完，但他也欣然接受。

康康透露，馬國畢曾跟他借200萬，但借完又拿去賭到輸光，不久後就鬧出婚前燒炭的風波，他在對方婚禮上還開玩笑：「你要死的話能不能先把錢還我。」後來康康積極替馬國畢介紹主持工作，並幫忙開價5萬元酬勞，要對方先還3萬，剩下2萬留在身邊過生活，現在還到剩下18萬，讓康康相當窩心。

▲康康。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲康康借錢被當提款機。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

被問到未來還會不會再借？康康直言不是會不會借的問題，而是已經沒有錢可以借了，且已經老了，需要留一點錢在身上，萬一生病還是其他問題也都需要用錢，但他始終相信人性本善，也深信來借錢的朋友們都會還錢，不希望朋友之間為了幾百萬在那邊告來告去。

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