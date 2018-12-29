青峰170cm拍成「185cm長腿歐爸」！　單發帥照激讚攝影師

記者劉宜庭／綜合報導

青峰是「蘇打綠」的主唱，樂團休團期間，他除了推出個人單曲，日前也登上陸綜，表現相當亮眼。他平時常透過社群網站，分享工作、生活點滴，近來出席活動後，特地翻出一張全身照，或許是角度關系，讓他整個人看起來抽高了整整15公分，忍不住讚嘆攝影師的高超技術。

▲青峰26日出席活動，正式宣布參加《歌手2019》。（圖／翻攝自Facebook／吳青峰）



青峰26日出席活動，正式宣布參加陸綜《歌手2019》，同台的將有劉歡、楊坤、齊豫、張芯及搖滾樂團「逃跑計劃」，至於最後一位未公布的歌手，僅透露是西洋歌手，屆時節目上才會揭曉。

隔天（27日），青峰除了曬出一系列活動照，還特別單獨PO出一張全身帥照，忍不住讚嘆，「我覺得好的攝影師簡直是慈善家，這把連續五年體檢169.9公分終於在今年體檢量出了170公分的我，拍成了185公分，實在是技術含量太高了。」

▲170cm青峰被拍成185cm。（圖／翻攝自Facebook／吳青峰）



照片中，青峰穿著褐色襯衫及西裝褲，站在落地窗前，雙手插進口袋中，搭配臉上酷帥表情，加上或許是拍攝角度，整個人看起來彷彿抽高了不少，引來不少粉絲嘴甜誇讚，「這個腿！！太逆天了」、「腿超長」、「腿長110啊」、「百變青峰，可以是超萌小貓咪，也可以是帥氣歐爸！」也讓不少網友開玩笑虧，「長腿叔叔，喔不，是哥哥」、「恭喜哥哥第三度發育」，意外掀起一陣熱議。