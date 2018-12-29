孫安佐、孫鵬七星山飆重機！　IG自拍「摘面罩」洩蹤跡：山上冷

娛樂中心／綜合報導

星二代孫安佐自美返台後，似乎有意朝Youtuber方向前進，從爭議少年逐漸轉變成人氣網紅，除了邀集好友組成工作團隊，他29日也透過近來新創立的Instagram帳號打卡透露，與2名男性友人現蹤台北市七星山，再度掀起一陣熱議。

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▲孫安佐29日被目擊與孫鵬及2名友人現身七星山飆車。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

孫安佐29日下午外出，並透過IG打卡透露，和2名好友人在七星山上，他先是曬出一張帥氣自拍，整個人被外套、帽T等禦寒衣物包緊緊，僅露出一雙眼睛，文中寫道：「山上冷～～。」隨後，他便在限時動態中的影片中露臉，這時一旁友人提醒他，「你要把面罩拿下來啊！」他才將衣服拉下露出正臉，也顯見與朋友們的相處過程、氣氛十分歡樂。

▲孫安佐與2名友人在七星山打卡。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）



IG打卡洩漏行蹤後不久，據《蘋果日報》報導，孫安佐就被目擊，被孫鵬騎重機載下山，另外2名友人則跟隨在後，3台重機一路直奔他在北投的住處閒聊。

事實上，孫安佐先前在美國涉嫌恐攻，被關押261天後返台。回台後，他解禁上網，在個人YouTube頻道上傳健身影片，目前已超過57萬人次觀看，比一般小網紅的點閱率還要高，之後他在留言區預告會有新影片，還問網友想看哪種題材，看似要朝「網紅」之路發展。