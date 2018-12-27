影癮作動／《羅馬》：艾方索柯朗獻給家鄉的情書

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

這部電影是目前最熱門的線上影音平台Netflix所出資，由執導過《阿茲卡班的逃犯》、《人類之子》，並以《地心引力》成功奪下奧斯卡最佳導演的艾方索柯朗自編自導的最新力作，而NETFLIX也展露了十足的誠意特別授權給全世界約30個國家的戲院上映，讓觀眾有機會能在大銀幕上看到這部非常棒的作品。

劇情敘述1970年墨西哥城的羅馬區，原住民女傭克麗歐受僱於墨西哥市羅馬區的一個中產階級家庭，並悉心服侍白人雇主，將其子女視如己出，一切看似恬淡靜好。然而，當男主人拋家棄子後，女主人情緒崩潰，外界一連串天災人禍接踵而至，克麗歐的私生活亦遭逢劇變，原本主僕階級的隔閡，在苦難中微妙地轉化為家人般的依賴情感；其實筆者在進戲院前，對劇情一無所知，看片名及黑白宣傳海報還以為會是古裝片，沒想到本片居然是導演的半自傳經歷，將他在孩童時期最重要的三個女人－他的母親以及兩位女幫傭搬上大銀幕，全片充滿了人道關懷，以及刻畫出當時1970年代墨西哥正在面臨社會轉型的大事件。

不得不說，這部片讓我看下來的感覺想起了之前葉德嫻與劉德華主演的「桃姐」，但艾方索的觀點更加宏觀也更具有時代意義，攝影手法依舊充滿了他個人風格，雖未有像人類之子或是地心引力那麼長的一鏡到底鏡頭，但整體運鏡不但平穩影像也非常美麗，雖然是黑白鏡頭，但畫面看起來卻那麼的無瑕，音效部分也是一絕，很多場景是身處在吵雜的環境或是有各種雜音的野外，但他的聲音呈現效果卻層次分明，完全不會讓人覺得有吵雜之感，每一個動作或每一種環境產生的聲音都非常的乾淨，且聽得非常清楚，不得不讚嘆導演的技術層面。

而且這片的角色雖然平凡，但每個角色都充滿了溫暖及正面性（除了某個渣男以外），可說每個角色都非常討喜，在這家庭中每個人的互動都是真正關心對方，即使有時會有一些口角爭執或情緒性的言詞，但母親與小孩還有這兩位女傭之間的情感都是非常真摯且動人的，特別喜歡宣傳海報中的那個畫面，她們在海灘擁抱彼此，那一幕充滿了愛與相互扶持的力量，而且畫面配上海浪的音效，在看的當下心中是充滿震撼而且感動的，導演也特別提到了在1971年發生的學運，這個事件造成了將近40人的死亡，在當時可說非常重大，那個年代墨西哥正面臨社會轉型的關鍵時刻，但他並沒有要刻意批判只是提醒觀眾那個年代曾經有過的歷史傷痕。

他的片頭與片尾也是相互呼應的，開頭是一長段的地板鏡頭並且藉由水面映照天空，片尾則是一長段的天空鏡頭留給觀眾無限的餘韻，非常喜歡這樣的意境，雖然電影聚焦在這個家庭上，但對照的卻是從社會到國家甚至整個世界，也無怪乎能在威尼斯影展拿下金獅獎的最高榮譽，並且得到各方影評的盛讚，雖然目前已能在Netflix看到，但我非常希望愛看電影的影癡們，能夠把握約一星期的特別放映時間到大銀幕看這部非常優秀的作品，絕對有別於一般商業電影的風格並在你心中烙下深刻的印記。

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