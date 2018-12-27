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「厲陰宅宇宙」太強大！　《半夜鬼上床》重啟暫時卡關

《半夜鬼上床》。（圖／《半夜鬼上床》劇照）

▲殺人魔佛萊迪。（圖／《半夜鬼上床》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

《半夜鬼上床》（A Nightmare on Elm Street）3年前傳出要重啟，至今卻沒有下文，原以為就這樣不了了之，沒想到現在New Line Cinema承認此計畫仍在進行中，敬請恐怖片迷們好好期待。

該系列電影推出多部續作和相關電影，首部於1984年上映，由Wesley Craven執導編劇，創下亮眼成績，佛萊迪成為民眾心目中最經典的恐怖電影角色之一，但最近一部2010年的《半夜鬼上床：夢殺》，評價卻不高。

《半夜鬼上床：夢殺》。（圖／《半夜鬼上床：夢殺》劇照）

▲《半夜鬼上床：夢殺》。（圖／《半夜鬼上床：夢殺》劇照）

《水行俠》編劇David Leslie Johnson近來向《GameSpot》透露，「重啟版仍然在準備中，但是目前沒有什麼太突破的進展，《厲陰宅》宇宙還是New Line Cinema影業的恐怖片首選，我想大家都想再次看到佛萊迪，所以在某種程度上，我想那是無可避免的。」

這幾年低成本恐怖片創造高票房，因此重啟版的《半夜鬼上床》讓大家相當期待，雖然《鬼關燈》、《安娜貝爾：造孽》導演David F. Sandberg在2017年透露有意執導本片，David Leslie Johnson也早傳出會參與製作，但一直以來都沒有新進度，如今David Leslie Johnson跳出來承諾會開拍，大家也只能耐心等候。

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半夜鬼上床, A Nightmare on Elm Street

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