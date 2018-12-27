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《大黃蜂》原本會出現《變形金剛》經典反派！導演忍痛刪掉

記者許瑞麟／綜合報導

《大黃蜂》已經在台上映，除了柯博文外，也出現許多動畫的機器人角色，原本經典反派「密卡登」也會現身，但最後導演崔維斯奈特（Travis Knight）因為一些原因，決定將這角色刪去。

密卡登首次出現於2007年的《變形金剛》，據《io9》報導，崔維斯奈特已經安排好他如何出場，像《魔戒》的索倫一樣現身，先是開始吹噓，再開始摧毀一切，可是後來意識到，大黃蜂出現在地球的1987年，密卡登正被凍結在地球上，為了配合2007年的電影設定，只好放棄讓這經典角色現身。

密卡登。（圖／《變形金剛》劇照）

▲密卡登。（圖／《變形金剛》劇照）

「所以即使我想在賽博坦星球大戰時看到G1密卡登，我也做不到，但我仍將喜愛的G1角色放到電影裡，希望能看到賽博坦殞落的畫面，因為那實在太棒了，光是想像在大銀幕欣賞那畫面，就覺得很刺激。」

編劇Christina Hodson此次沒有讓《大黃蜂》如《變形金剛》般瘋狂爆炸，而是著重在角色關係上，「在原系列首集電影中，我自己感到最有緊密連結的部分，便是男孩和他的車之間的連繫，而我想做一個女孩和她的車的故事。」對於能夠參與《大黃蜂》感到相當幸運，大家能在片中找到第1部《變形金剛》喜歡的事物，也可以感受到新鮮的部分。

《大黃蜂》。（圖／《大黃蜂》劇照）

▲《大黃蜂》。（圖／《大黃蜂》劇照）

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大黃蜂, 密卡登, 變形金剛

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