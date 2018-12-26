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Jisoo呼一口白氣「長達100公分」　韓媒實測嚇到：只有兩個可能

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo有著甜美出眾的外貌，加上實力和溫暖的個性，讓她圈了不少粉絲。近來Jisoo因為一張粉絲在機場為她拍攝的照片引起討論，除了美貌外，也因為她呼氣的長度相當「不科學」，更讓韓媒出動兩位記者實測，得出兩個結論。

▲▼Jisoo呼出的氣長達100公分。（圖／翻攝自YouTube／SUBUSU NEWS）

▲Jisoo呼出一口長氣，意外成為話題。（圖／翻攝自YouTube／SUBUSU NEWS）

12月的韓國已經是走在路上會吐出白煙的寒冷天氣，粉絲為Jisoo拍下在仁川機場拍下一張照片，畫面上一條長長的白霧實在太不科學，因而成為2018年偶像圈最「懸疑」的照片。韓媒以Jisoo身高162公分最為比例尺，測量出那口「仙氣」長達70-100公分。

▲▼Jisoo呼出的氣長達100公分。（圖／翻攝自YouTube／SUBUSU NEWS）

▲▼韓媒實測Jisoo呼出的氣「長度」，發現長達70-100公分。（圖／翻攝自YouTube／SUBUSU NEWS）

▲▼Jisoo呼出的氣長達100公分。（圖／翻攝自YouTube／SUBUSU NEWS）

韓媒派出記者實測，但是一男一女的記者，所呼出的霧氣都在吐出的一瞬間就會消失，根本無法出現有如Jisoo般長長一條的效果。最後在詢問專家下，得出兩個結論，其一為「Jisoo下車前喝了熱的東西」，其二為「發生了讓Jisoo長嘆一口氣的事情。」

▲▼Jisoo呼出的氣長達100公分。（圖／翻攝自YouTube／SUBUSU NEWS）

▲韓媒找兩位記者實測，都只能呼出短短的白氣。（圖／翻攝自YouTube／SUBUSU NEWS）

報導最後也強調，他們試圖聯絡Jisoo本人想得知原因，但最後仍然無法聯絡上對方。認真卻無厘頭的報導反而逗笑不少讀者，意外成為話題。

▲▼Jisoo呼出的氣長達100公分。（圖／翻攝自YouTube／SUBUSU NEWS）

▲韓媒找兩位記者實測，都只能呼出短短的白氣。（圖／翻攝自YouTube／SUBUSU NEWS）

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BLACKPINK, Jisoo, Lisa, Jennie, Rose

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