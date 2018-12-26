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TWICE多賢「鷹眼一抬」準確抓鏡頭　《歌謠大戰》狂拍頭頂粉絲氣炸

記者蕭采薇／綜合報導

韓三大電視台在年底陸續推出「年末歌謠祭」，25日首先登場的《SBS歌謠大戰》邀請包括包括防彈少年團（BTS）、TWICE、BLACKPINK、Wanna One以及EXO等多組當紅KPOP歌手出席，但運鏡卻讓許多粉絲不滿意。不過在這之中，也有突破重圍準確抓到鏡頭的偶像，就是TWICE的多賢。

▲▼TWICE多賢準確抓到鏡頭。（圖／翻攝自SBS、Mnet、TWICE IG）

▲TWICE多賢擅長抓鏡頭，有「鷹眼」的稱號。（圖／翻攝自TWICE IG）

《SBS歌謠大戰》網羅多組當紅歌手助陣，然而創下收視率的同時，卻因為出現過多遠景、頭頂甚至觀眾的畫面，讓粉絲們非常不滿意，怒喊：「是用腳拍的嗎？就不能讓我們好好的看演出！為什麼要一直切遠景和頭頂？」更無奈開玩笑說：「其實歌謠大戰重點在展現舞台有多大、現場有多少人。」

▲▼TWICE多賢準確抓到鏡頭。（圖／翻攝自SBS、Mnet、TWICE IG）

▲TWICE多賢準確抓到頭頂的鏡頭。（圖／翻攝自SBS）

不過被粉絲稱作「鷹眼」的TWICE成員多賢，這回也照樣發揮功力，在其中一組從頭頂拍攝的鏡頭中，準備的抓到攝影機對視露出雙眼，這組截圖也在網路瘋傳，被稱作「狙擊SBS頭頂攝影的多賢」，讓網友嘖嘖稱奇：「到底是怎麼感應到那裡正在拍攝的？」粉絲也拿出MAMA演出時的截圖，表示導播在7秒內換了4次鏡頭，都被多賢抓的正著。

▲▼TWICE多賢準確抓到鏡頭。（圖／翻攝自SBS、Mnet、TWICE IG）

▲導播7秒內換了4個鏡頭，都被TWICE多賢準確抓到。（圖／翻攝自Mnet）

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TWICE, 子瑜, SANA, MOMO, 娜璉, 定延, 志效, 多賢, 彩瑛, MINA

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