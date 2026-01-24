成軍13年...冰球樂團「首唱北流1分鐘售完」宣佈加場卻道歉：不是故意的

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團icyball 冰球樂團成軍13年，由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，憑藉鮮明曲風與現場實力累積大批樂迷。日前宣布將於5月2日晚間7點首度登上台北流行音樂中心開唱，門票今中午開賣，僅1分鐘即全數售罄，火速締造秒殺紀錄，主辦單位隨即宣布5月3日加場。

▲冰球樂團首攻北流秒殺再加場。（圖／何樂音樂提供）

首戰北流就完售，團員們難掩興奮心情。蒙幽默形容：「沒想到，第一次，這麼大，這麼快就沒了，我很抱歉。」Nelson則引用新專輯名稱向粉絲致歉：「沒搶到票的小可愛，我們先深深一鞠躬，我很抱歉，真的不是故意的！」士捷笑說：「寵壞的意義是什麼？就是加場！」

王也向粉絲喊話打氣：「沒搶到票的小可愛別氣餒，太容易到手的緣分就沒那麼珍貴了，加場我們再試一次！」團員更紛紛催票，蒙好奇提問：「如果還有第二次，也能這麼快嗎？」Nelson則引用歌詞邀請粉絲回頭：「明明有點喜歡，卻裝作不在乎，這次你還來得及。」

▲冰球樂團近年人氣頗旺。（圖／何樂音樂提供）

icyball 冰球樂團北流加場詳細資訊，將陸續於官方社群公布；尚未成功購票的歌迷，可持續關注遠大售票系統不定時釋出票券，把握再度進場的機會。