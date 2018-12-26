鬼才導演「身兼6職務」！公開分身秘訣「要演要攝影要剪接」

圖文／鏡週刊

日本電影鬼才塚本晋也不只能導能演，還幾乎在自己執導的電影中身兼6種以上的職務，最近的新片《斬、》中，他就飾演一位來自京城的武士，擁有過人的功夫。

曾在馬丁史柯西斯電影《沈默》裡飾演殉教村民的塚本晋也，演技沈穩，看過該片的人都對他在片中堅毅不屈、最後任憑海浪吞噬的身影印象深刻。不過塚本更讓人佩服的是，在《斬、》中他已有吃重的表演，但仍同時包辦攝影，穿著一身戲服在攝影機後面捕捉現場動態的他，也證明早就練就「分身有術」的實力。

從30幾年前拍8釐米影片時就身兼數職的塚本晋也表示，他早已習慣這種一人身兼數職的工作模式。他強調：「拍電影的任何環節都很有趣，它是整體的，不應切開，讓攝影、燈光等各管各的，我也從不覺得自己是導演，因為導演感覺像是坐在椅子上給演員指示的人，但我喜歡下場動手做。就算過程中很多人來幫忙，我仍想參與每個部分。」

塚本晋也第二部電影、澤田研二主演的《怪談比留子》曾由東寶電影的攝影師掌鏡，但此後他就沒再把攝影、剪接等職務交給別人。「對我而言，電影就是應該這樣拍攝，說不上有哪些優、缺點，這就是我渾然天成的拍片方式。」即使《斬、》中身兼6職，且扮演有大量動作戲的武士，塚本仍與合作多年的副導林啓史搭檔攝影，自己登場的戲，就把攝影機交給林啓史，告訴他怎麼拍、如何進出走位。

喜歡用手持攝影機捕捉演員表情的塚本晋也認為，臉部是最好看的，雖然很多電影選擇在遠距離擺腳架、嚴密設定鏡位，但他希望捕捉最生動、直接、自然的感覺，所以手持拍攝特別多。此外在《斬、》中還有許多以手持攝影方式拍攝揮劍、閃躲的畫面，看起來格外有動感。

《斬、》將於12月28日全台上映。

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