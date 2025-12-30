ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
麻衣父親胰臟癌病逝！　癌末抱病來台道別…與王文洋共進最後晚餐

▲麻衣的父親因胰臟癌病逝，她近期天天以淚洗面，陪伴父親走完人生旅程。（圖／鏡週刊提供）

日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。

▲麻衣在IG感念父親給兒子「小王子」無限的愛和關懷，但非常捨不得父親。（圖／翻攝自麻衣IG）

麻衣的父親因罹患胰臟癌，於2025年12月28日在家人陪伴下病逝。麻衣日前曾於社群平台心碎發文，她哀慟寫道：「慢慢接受真的爸爸生命只剩幾天，難過難過難過、捨不得捨不得。」這兩週以來，麻衣以淚洗面，想起父親在她耳邊說過：「有很多快樂回憶。」悲傷的麻衣陪伴父親走完了這趟旅程。

帶愛孫來台　聚餐前親家

其實2個月前，麻衣父親的身體狀況已不樂觀，但他仍堅持帶著愛孫「小王子」來台灣，與前親家王文洋聚餐。據悉，一行人享用了牛排，當時已食欲不振的麻衣父親，竟奇蹟般地將餐點吃完，還稱這是「台北市最好吃的牛排」，愉快的心情連主治醫師都感到驚訝。

沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐　麻衣父親癌末抱病來台道別

▲只要回台有空檔，麻衣（左）會和前公公王文洋見面；2個月前父親（右）雖病重，仍特地來台和王文洋聚餐。（圖／鏡週刊提供）

這場跨海聚會不僅為了美食，也是因為想完成一家團聚的夢想，畢竟麻衣雖然已經離婚，但和王家還是有「小王子」這個羈絆；父親的舉動，藏著類似託孤王文洋的心情，讓麻衣相當感動，因為父親一直以來都是如此堅定地守護著她。

沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐　麻衣父親癌末抱病來台道別

▲麻衣和兒子「小王子」一起錄製Podcast，成為母子倆難忘的回憶。（圖／翻攝自麻衣臉書）

前媒體高層　伴愛女復出

麻衣的父親背景顯赫，曾任日本電視台高層，同時也是資深的空手道愛好者。在麻衣的演藝生涯中，父親始終是她最堅強的後盾。據了解，因為父親在電視圈的淵源，日本媒體界皆知曉麻衣在台灣是明星，而父親總是以她為榮，這分驕傲，支撐著麻衣走過人生大大小小的低潮。

沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐　麻衣父親癌末抱病來台道別

▲麻衣今年全面復出演藝圈，並擔任服裝品牌公益大使。（圖／iROO提供）

兩年前，麻衣動念復出之際，父親卻確診胰臟癌，當時麻衣一邊育兒、一邊照料雙親，生活疲於奔命，但父親展現出的生命韌性反倒激勵了她。抗癌期間，父親仍未放棄空手道教學，今年8月更擔任空手道世界大會的監督。麻衣感性表示：「雖然很辛苦，但非常成功，父親已經達成他的人生目標了。」

日前，病床上的麻衣父親仍拿起手機錄製影片，字句間彷彿在交辦人生遺願，也像是與摯愛家人告別，讓麻衣十分感傷。


