曹西平猝逝！蘿莉塔哀悼曝私下暖舉　狄志為嘆再也無法實現的約定

資深藝人曹西平29日深夜辭世，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈，後輩蘿莉塔和狄志為發文悼念，不捨之情溢於言表。

蘿莉塔30日在社群平台發文表示，半夜看到消息時一度以為是假新聞，因為不久前才看到曹西平分享美食貼文，沒想到竟成為最後身影。她回憶，曹西平在節目上雖然嘴巴犀利，但那多半是節目效果，私下其實相當好相處，也很關心後輩的近況，並感嘆「2025真是傷心的一年」，感謝前輩帶給大家無數歡笑，直言永遠不會忘記。

狄志為同樣在30日發文哀悼，透露自己一早看到消息時震驚到說不出話。他指出，媒體報導曹西平是在12月29日深夜被乾兒子發現離世，由於聯絡不上人而報警，救護人員趕抵其位於新北三重的住處時，已明顯死亡多時，身體出現屍斑與僵硬，最終宣告不治。

狄志為也提到，就在辭世前兩天，全台發生地震時，曹西平曾在臉書寫下「我就是坐在那裡，我不會動，一切交給老天爺安排」，如今再看這段文字，令人鼻酸，彷彿早已對生死看得淡然，卻沒有人想到那會成為人生最後一篇貼文。

他回憶，66歲其實仍算年輕，過去常與曹西平一起錄影，對方總是帶著哨子登場，用犀利又幽默的語言炒熱氣氛，與已故藝人羅沛穎搭檔更是經典，只要兩人同台，節目就一定精彩、笑聲不斷。狄志為也分享，去年曾因兒子數學競賽奪冠發文，曹西平特地留言鼓勵，還約好有空要一起去三重夜市吃宵夜，沒想到約定卻再也無法實現。

狄志為感嘆，當年羅沛穎突然離世時，曹西平曾十分悲痛，兩人相識相惜超過30年，曹西平也曾感慨人生無常，提醒大家要及時行樂、珍惜身邊的人。如今他也離開人世，讓人不勝唏噓。多位好友不約而同感嘆，今年年末格外不平靜，也提醒大眾要好好照顧身體、珍惜當下。

曹西平的離世，讓演藝圈再失一位陪伴觀眾多年的資深藝人，留下無數經典畫面與笑聲，圈內外都表達深切哀悼。