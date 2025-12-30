ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Lulu心疼王月昏迷PO文集氣
迎接2026必做4件事
林俊傑放閃爆婚事近了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 林俊傑 龍千玉 王月 包偉銘 潘若迪

金馬導演蕭雅全性騷認錯「停工半年卻悄復出」！受害人痛批：老狐狸

性騷導演悄回歸／獨家！遭批退圈卻食言　蕭雅全舔乳性騷半年復工

▲以《老狐狸》榮獲金馬獎最佳導演的蕭雅全被爆權勢性騷，低調半年後顯現復工跡象。

圖文／鏡週刊

曾以《老狐狸》榮獲金馬獎最佳導演的蕭雅全，今年6月遭後輩導演陳蔚爾踢爆利用權勢進行性騷擾，當時他隨即發布道歉文並宣布「停止所有工作」。然而，沉默半年後，蕭雅全近日被發現已悄悄刪除道歉聲明，並透露回歸創作。此舉引發輿論譁然，受害者陳蔚爾向本刊直言痛批，其行為完全背離當初承諾：「說話不算話，真的是老狐狸！」

蕭雅全在性騷醜聞爆發後，於社群平台消聲匿跡長達半年，近日他透過臉書報告近況，寫下：「多說無益，我相信時間，時間會讓一切變清晰。」眼尖的網友發現，原本的道歉貼文已被隱藏，連同當時在數篇貼文下的批評留言也全數被清空，社群頁面呈現出一片祥和，再度勾起陳蔚爾的傷痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

性騷導演悄回歸／獨家！遭批退圈卻食言　蕭雅全舔乳性騷半年復工

▲蕭雅全在臉書報告近況的同時，也透露正在重啟創作。（翻攝自蕭雅全臉書）

重啟拍片　前輩還打氣

陳蔚爾透露，近來不斷從業界聽到蕭雅全重啟拍片計畫的消息。兩個月前，蕭雅全低調現身某電影首映會，現場甚至有影視前輩對他擁抱打氣，預祝「拍攝順利」。這一幕讓陳蔚爾感到無比心寒：「他在業內形象一直維持得很好，但他說話不算話，要他完全退出反而搞得好像我是那個惡人，真的是老狐狸。」

性騷導演悄回歸／獨家！遭批退圈卻食言　蕭雅全舔乳性騷半年復工

▲2025年6月遭揭露性騷時，蕭雅全發文道歉並且宣布停止所有工作。（翻攝自蕭雅全臉書）

性騷導演悄回歸／獨家！遭批退圈卻食言　蕭雅全舔乳性騷半年復工

▲蕭雅全（右）曾被視為台灣下一代國際大導接班梯隊，權勢性騷重擊他的上升氣勢。左為李安。

面對蕭雅全的悄然回歸，陳蔚爾直言看不到任何彌補的誠意：「除了口頭說說，他沒有任何具體補償行為，哪怕是捐款給倖存者組織也好。」她強調，自己並非針對個人緊咬不放，而是對影視圈長久以來的男性霸權感到失望：「若蕭雅全的勢力削減，電影節不邀請他擔任主席或評審，保障我們女性創作者能有公平的機會，我覺得才是最重要的目標。」

性騷導演悄回歸／獨家！遭批退圈卻食言　蕭雅全舔乳性騷半年復工

▲蕭雅全（右）執導的第三部長片《范保德》在台北電影節風光拿下3項大獎。左為王秀峰。

痛苦經歷　受害者難忍

尤其看到某些合作過的同行，留言鼓勵蕭雅全，陳蔚爾有個明顯的感受是，「那不就跟在黃子佼道歉下面喊加油的人一樣？難道藝術真的是巧言令色？」

性騷導演悄回歸／獨家！遭批退圈卻食言　蕭雅全舔乳性騷半年復工

▲蕭雅全（前左）在電影圈有眾多好友及後輩，人脈又廣又深，他和演員黃健瑋（後中）都捲入性騷爭議。（翻攝自蕭雅全臉書）

陳蔚爾曾經接受本刊的專訪，談論這段讓她回憶起來極度痛苦的經歷：當年蕭雅全藉由討論工作的名義，對她進行舔乳、摸腿等行為。比起身體上的侵犯，更令她痛苦的是友誼的背叛，「我視你為前輩與朋友，你卻想碰我，這簡直荒謬至極。」

性騷導演悄回歸／獨家！遭批退圈卻食言　蕭雅全舔乳性騷半年復工

▲新銳導演陳蔚爾經過多年心裡掙扎後，沉痛說出遭到蕭雅全性騷始末。（翻攝自陳蔚爾臉書）

陳蔚爾正與支援性暴力倖存者的「暖暖Sunshine協會」合作，她希望透過傳播的力量，將自己的傷痛轉化為行動，讓更多人獲得支援的管道。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
性騷導演悄回歸／影壇爭議導演回歸路　他性侵假釋後計畫曝光
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐　麻衣父親癌末抱病來台道別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

快訊／曹西平深夜驚傳家中離世！享壽66歲　前天才發文感嘆地震

快訊／曹西平深夜驚傳家中離世！享壽66歲　前天才發文感嘆地震

4小時前

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

59分鐘前

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

11小時前

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

11小時前

曹西平生前悲嘆「沒有家人」！4兄弟鬧翻內幕曝光　痛批姪子、姪女冷血

曹西平生前悲嘆「沒有家人」！4兄弟鬧翻內幕曝光　痛批姪子、姪女冷血

2小時前

龍千玉從「前嫂嫂」變閨中密友　曹西平跟她吃飯激動落淚

龍千玉從「前嫂嫂」變閨中密友　曹西平跟她吃飯激動落淚

3小時前

60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

13小時前

曹西平家中驟逝！臉書湧大量震驚留言：四哥起來罵我們「醜八怪」

曹西平家中驟逝！臉書湧大量震驚留言：四哥起來罵我們「醜八怪」

2小時前

曹西平：這一生我做得非常好！「沒讓爸媽丟臉」12月感恩文竟成告別

曹西平：這一生我做得非常好！「沒讓爸媽丟臉」12月感恩文竟成告別

1小時前

曹西平生前好惡分明開戰網友　跟包偉銘潘若迪恩怨情仇

曹西平生前好惡分明開戰網友　跟包偉銘潘若迪恩怨情仇

3小時前

林俊傑罕見認愛「大陸嫩女友」！　周杰倫、五月天阿信嗨翻出手了

林俊傑罕見認愛「大陸嫩女友」！　周杰倫、五月天阿信嗨翻出手了

8小時前

麻衣父親胰臟癌病逝！　癌末抱病來台道別…與王文洋共進最後晚餐

麻衣父親胰臟癌病逝！　癌末抱病來台道別…與王文洋共進最後晚餐

2小時前

熱門影音

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎

阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎
林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」
李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷

李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷
成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了

成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子
陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

看更多

共軍無人機「俯瞰台北101」！　央視釋出畫面

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

《來電50》戰友走了！何篤霖驚知曹西平逝…直播泛淚：生命像列車

10分鐘前64

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！　胞兄接警通知「不願出面處理」

57分鐘前96

曹西平猝逝！蘿莉塔哀悼曝私下暖舉　狄志為嘆再也無法實現的約定

59分鐘前1510

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

1小時前1

12月30日星座運勢／巨蟹開發新收入！牡羊建立投資　射手顧好信用

1小時前61

金馬導演蕭雅全性騷認錯「停工半年卻悄復出」！受害人痛批：老狐狸

1小時前4

露營遇隔壁開趴到深夜！一探才知是韓女星　崩潰提早離開：精神受創

1小時前186

曹西平：這一生我做得非常好！「沒讓爸媽丟臉」12月感恩文竟成告別

2小時前61

曹西平曾患憂鬱症獨居泰國「在家昏倒3天」！心酸爆：走了也沒人知道我是誰

2小時前33

魏如萱小21歲男友回來了！奔信義區0偽裝約會「當眾親暱舉動全被拍」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲
    4小時前13021
  2. 曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」
    59分鐘前309
  3. 快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光
    11小時前5435
  4. 林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多
    11小時前4213
  5. 曹西平生前悲嘆「沒有家人」
    2小時前268
  6. 龍千玉從前嫂嫂變閨中密友曹西平吃飯激動落淚
    3小時前2210
  7. 60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天病床照曝光
    13小時前4813
  8. 曹西平家中驟逝！網奔臉書留言：四哥起來罵我們「醜八怪」
    2小時前3412
  9. 曹西平：這一生我做得非常好！12月感恩文竟成告別
    1小時前366
  10. 曹西平生前好惡分明開戰網友跟包偉銘潘若迪恩怨情仇
    3小時前87
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合