金馬導演蕭雅全性騷認錯「停工半年卻悄復出」！受害人痛批：老狐狸

曾以《老狐狸》榮獲金馬獎最佳導演的蕭雅全，今年6月遭後輩導演陳蔚爾踢爆利用權勢進行性騷擾，當時他隨即發布道歉文並宣布「停止所有工作」。然而，沉默半年後，蕭雅全近日被發現已悄悄刪除道歉聲明，並透露回歸創作。此舉引發輿論譁然，受害者陳蔚爾向本刊直言痛批，其行為完全背離當初承諾：「說話不算話，真的是老狐狸！」

蕭雅全在性騷醜聞爆發後，於社群平台消聲匿跡長達半年，近日他透過臉書報告近況，寫下：「多說無益，我相信時間，時間會讓一切變清晰。」眼尖的網友發現，原本的道歉貼文已被隱藏，連同當時在數篇貼文下的批評留言也全數被清空，社群頁面呈現出一片祥和，再度勾起陳蔚爾的傷痛。

重啟拍片 前輩還打氣

陳蔚爾透露，近來不斷從業界聽到蕭雅全重啟拍片計畫的消息。兩個月前，蕭雅全低調現身某電影首映會，現場甚至有影視前輩對他擁抱打氣，預祝「拍攝順利」。這一幕讓陳蔚爾感到無比心寒：「他在業內形象一直維持得很好，但他說話不算話，要他完全退出反而搞得好像我是那個惡人，真的是老狐狸。」

面對蕭雅全的悄然回歸，陳蔚爾直言看不到任何彌補的誠意：「除了口頭說說，他沒有任何具體補償行為，哪怕是捐款給倖存者組織也好。」她強調，自己並非針對個人緊咬不放，而是對影視圈長久以來的男性霸權感到失望：「若蕭雅全的勢力削減，電影節不邀請他擔任主席或評審，保障我們女性創作者能有公平的機會，我覺得才是最重要的目標。」

痛苦經歷 受害者難忍

尤其看到某些合作過的同行，留言鼓勵蕭雅全，陳蔚爾有個明顯的感受是，「那不就跟在黃子佼道歉下面喊加油的人一樣？難道藝術真的是巧言令色？」

陳蔚爾曾經接受本刊的專訪，談論這段讓她回憶起來極度痛苦的經歷：當年蕭雅全藉由討論工作的名義，對她進行舔乳、摸腿等行為。比起身體上的侵犯，更令她痛苦的是友誼的背叛，「我視你為前輩與朋友，你卻想碰我，這簡直荒謬至極。」

陳蔚爾正與支援性暴力倖存者的「暖暖Sunshine協會」合作，她希望透過傳播的力量，將自己的傷痛轉化為行動，讓更多人獲得支援的管道。

