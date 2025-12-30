曹西平生前好惡分明開戰網友　跟包偉銘潘若迪恩怨情仇

記者葉文正／台北報導

曹西平與包偉銘是台灣演藝圈資深藝人，過去曾是《來電50》的搭檔，但多年來不合傳聞不斷，包括曹西平不滿包偉銘結婚未通知、婚宴未到等，儘管後有和解跡象，如包偉銘結婚時曹西平有包紅包出席，但兩人關係依然是媒體焦點，常有「王不見王」或破冰同台的報導，不過後來曹西平有提到，早已經原諒對方。

▲包偉銘跟曹西平曾王不見王 。（圖／記者李毓康攝）

雖然兩人是主持搭檔，但曹西平對包偉銘不滿包括，包偉銘結婚的態度：曹西平曾表示包偉銘結婚用臉書通知，覺得不被尊重。家道中落的冷漠：曹西平曾指包偉銘在他家道中落時沒有關心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹西平驟逝令人唏噓。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

「王不見王」：兩人曾一起錄製《綜藝大熱門》，但節目剪輯讓曹西平感覺被包偉銘閃躲，刻意不同台。婚宴曾出現「和解」跡象：2015年包偉銘婚宴，曹西平包了8800元吉利紅包現身，他強調沒有不合，但仍有媒體解讀為「冤家」出席。「基本禮貌」：曹西平曾轟包偉銘不解基本禮貌。 不過後來曹西平在受訪時曾說，早已原諒包偉銘，希望大家不要再問。

▲潘若迪跟曹西平也有糾紛。（圖／記者黃克翔攝）

至於曹西平跟潘若迪的糾紛，則是曹西平曾控訴借給潘若迪一捲當年《六燈獎》節目的錄影帶。

2015年曹西平曾在《康熙來了》追討20多年前借給潘若迪的《六燈獎》錄影帶，但潘若迪疑似因為忘記而堅稱不知道這件事，最後竟拿出自己製作的「紙紮錄影帶」稱要還他。

潘若迪也解釋，「我真的是找不出來，我昨天晚上還花了心思把錄影帶做出來，它雖然不是真的，但是我覺得我了了一番心意」強調自己心意最重要，更稱「我沒辦法給他，那我不如直接用燒得比較快」，而當他拿出「紙紮錄影帶」時，楊繡惠還傻眼喊：「這是要燒給死人的吧！你神經病啊」

事後曹西平則在臉書度發文怒吼：「這是詛咒我嗎？好朋友誰說的？紙錄影帶燒給我嗎？節目效果這樣子對嗎？」當時底下網友也紛紛留言表示：「這玩笑不好笑…」、「這玩笑太過份了……」、「電視台不過濾也給它播出⋯⋯誰造成的」。

而曹西平生前時常在臉書發言，雖然也導致網友批評，但曹西平毫不畏懼，直接在自己臉書跟網友開戰，也算是直來直往。