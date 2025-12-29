60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

記者蔡宜芳／綜合報導

60歲女星王月出道多年，至今仍活躍於螢光幕前。怎料，她近一個月突然消失，29日才坦承在11月底撞到頭開刀，還在加護病房昏迷了五天，最後也感性告白亡夫李國修。

▲王月自爆11月底在家中暈倒撞到頭。（圖／翻攝自Facebook／王月（月姐））

王月表示，她於11月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後，當場就昏迷沒了記憶，情況危急。所幸她遇到許多貴人即時伸出援手，把她緊急送往醫院，並立刻接受開顱手術取出血塊。

王月透露，當時家人也承受極大壓力，兒子在手術前簽下生命急救同意書，女兒則因人在釜山，第一時間立刻改機票飛回台北。她表示，手術很順利，但術後仍在加護病房昏迷了五天，直到入院八天後才轉到一般病房，「也因此知道原來頭蓋骨少了一部分，每一天、每一口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多。」

▲王月在術後花了八天時間才轉入一般病房。（圖／翻攝自Facebook／王月（月姐））

王月也感慨自己能撐過來真的太幸運，因為醫生告訴她，這是顱骨受傷造成最小傷害的意外，「我才懂了，奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足。」

王月也透露，本週將再接受「顱骨復原」手術，她坦言感到不安、會忍不住掉淚，也會想到「我是不是還有什麼遺言沒有交代」，但同時更多的是感恩。她也感性說道：「明天是國修的冥誕，最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」一番話引網友紛紛祝她手術順利。

【王月社群全文】

這一個月我得了一個大病，對我來說非常不容易。

11/26在家不慎暈倒，頭撞地之後，我就當場昏迷沒了記憶，還好我遇到了好多貴人即時送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治。

兒子也在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒當天在釜山也立即改了機票馬上回到台北。手術順利，之後在加護病房昏迷了五天，八天後12月3日才轉到一般病房，也因此知道原來頭蓋骨少了一部分，每一天、每一口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多。

但也正因如此，這一個月讓我看見了很多光。

多麼謝謝一路守護我的 #萬芳醫院許秉閎醫師與醫療團隊 #無相氣能療養協會

#101教會

深深謝謝那些為我禱告、為我點燈、為我默默祝福的親朋好友們

無論是信仰、心念，還是彼此的牽掛，

我都深深感受到被接住的力量

這週我將接受「顱骨復原」手術，不知是不是還有這麼多的幸運，可以度過，心中有不安，也有更多感恩。

雖然還是會掉淚，心中會常想著我是不是還有什麼遺言沒有交代，但其實⋯我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意

但也正是在這樣的時刻，我才明白，

人生裡有些關卡，並不是我們選擇的，

而是生命，在某一刻，輕輕轉了一個彎。

這樣的轉彎，有一個名字，叫做「生命際遇」。

我也特別感謝那些替我向各方神明祈求的心意，

阿爸天父、達賴喇嘛、女媧娘娘、奉天宮、福天宮、土地公⋯⋯

那些無聲卻溫柔的力量，

得知後一次次讓我感激到落淚。

醫生告訴我，我真的很幸運，

這是一場髗（顱）骨受傷，造成最小傷害的意外。

我才懂了，

#奇蹟不一定是毫髮無傷

#而是傷得比想像中輕

#重活一次比以前知足

想把這段路上收到的祝福與力量，送給所有正在與身體共戰、與恐懼同行的人。

請相信我們遇到的，不只是考驗，也可能是一次重新被生命接住的際遇。

我們都不是孤單的。願我們在最脆弱的時候，都能被光照見、被愛包圍。

明天是國修的冥誕，最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願

歲末年終祝福大家，平安再平安

#在家是不是也要戴安全帽了