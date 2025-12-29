快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

▲林俊傑公開認愛七七 。（圖／翻攝自IG、小紅書）



記者翁子涵／台北報導

44歲金曲歌王JJ林俊傑今年2月曾被爆出新戀情，對象是小20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），2人多次被目擊同行約會，還曾在洛杉磯目睹林俊傑跟七七穿著情侶裝走上街，當時他僅透過經紀公司僅回應：「重心放在音樂上。」並未正面回應，不過林俊傑今（29日）無預警公開認愛七七，消息震撼全網，引來歌迷一片祝福聲浪。

林俊傑從今年初他就多次被網友目擊和一名長髮女子出遊，該女子也被挖出正是廣東知名女網紅「七七」，林俊傑今更罕見大方在社群曬出帶著女友一同為媽媽慶生的閃照，等於間接認了這段戀情，只見七七的手親暱的搭在林俊傑媽媽身上，足見雙方關係已經相當密切，而這也是他出道22年來第一次公開放閃。

林俊傑出道22年來，感情生活始終相當低調，唯一曾公開認愛的對象，是女模陳立冷（莉莉安），女方當時也曾分享兩人的甜蜜合照，不過這段戀情僅維持9個月便畫下句點。此次他罕見主動高調公開戀情，立刻引發關注，讓粉絲又驚又喜，在送上祝福的同時，也紛紛猜測兩人是否好事將近、婚訊指日可待。