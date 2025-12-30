露營遇隔壁開趴到深夜！一探才知是韓女星　崩潰提早離開：精神受創

記者張筱涵／綜合報導

韓女星李施昤近日捲入「露營擾民」爭議，有網友在露營社團發文爆料，指控在京畿道楊平一處露營場遇到疑似李施昤一行人深夜開趴，不僅大聲播放音樂、使用麥克風主持團康遊戲，甚至車輛深夜進出，讓其他露營客苦不堪言。對此，李施昤也在社群發出道歉文，坦承自己當天提早離開，並未掌握後續情況，向受到影響的人致歉。

▲李施昤常常進行戶外活動。（圖／翻攝自Instagram／leesiyoung38）



爆料者A網友指出，事發當晚約11點，原本氣氛平靜的營區突然因一群人帶著音響進場後變得吵鬧，對方不但開喇叭放歌，有人還脫掉上衣在營區走動，入夜後更開始使用麥克風主持分組遊戲，玩起「聽前奏猜歌名」等團康，主持聲與眾人尖叫歡呼聲透過擴音器傳遍營區，讓帶著5歲孩子的他們整晚被吵到精神崩潰。A網友也指控露營場管理失職，雖然營區有標示晚間11點後進入安靜時間並禁止車輛移動，但完全沒起作用。

A網友更表示，隔天對方仍把藍牙喇叭放在車上播音樂，下午在營區玩起「尋寶遊戲」，許多人在他們帳篷旁來回找寶物，甚至還出現疑似「懲罰下水」的儀式，讓他們最終受不了提前退房，並坦言「精神打擊太大，決定至少休息一兩個月不露營」。文中提到離開時看見一對下午4點才到場的情侶正在最遠處搭帳篷，宛如看到「昨天的自己」，而該情侶也現身留言證實同樣受害，並提到對方離場後甚至留下垃圾與物品未清理，讓人更不滿。

事件延燒後，李施昤也在Instagram限時動態以文字道歉。她表示「對在露營場感到不便的人感到抱歉」，並提到露營場方面曾告知當天預訂的只有她們這一組，因此她以為營區只有自己一行人。她說，後來確認後才知道還有另一組客人在晚上抵達並住宿，並透露自己「因為第二個孩子的關係，下午較晚才到、也不可能待到很晚」，因此在現場待了幾個小時便先回家，並不知道後續發生的詳細狀況。她也強調自己一直認為露營場的「安靜時間（禮儀時間）」很重要，最後再次向受到影響的人致歉。

由於李施昤先前也曾在公共場合引發「不禮貌」爭議，如今再度捲入露營擾民風波，仍引發部分網友不滿，直言「不是第一次了」，也有人認為她至少願意出面道歉，希望後續團隊能更加注意公共場合禮儀與露營規範，避免再造成他人困擾。