曹西平生前悲嘆「沒有家人」！4兄弟鬧翻內幕曝光　痛批姪子、姪女冷血

記者孟育民／台北報導

資深藝人曹西平29日深夜10點多被發現陳屍家中，享壽66歲。回顧他戲劇化的人生，他曾多次感嘆「沒有家人」，父母在多年前已離世，更與4個親兄弟全鬧翻，他曾指責自己兄弟棄養父親，讓他獨自扛起照顧父親的責任，就連父親過世時也都是自己在籌備喪禮，成為他心中無法諒解的痛。

▲曹西平多次感嘆「沒有家人」。（圖／翻攝自FACEBOOK／曹西平的粉絲愛團）

曹西平的父親是台中著名泌尿科名醫，家裡診所後面就是當年著名的聯美歌廳，加上曹媽媽性格豪爽外還煮得一手好菜，當年許多藝人都到過曹家吃飯甚至免費看病，家庭卻在曹媽媽過世後一夕變調，但讓他更難過的是親兄弟棄養老父親的事：「坦白講，事情很多年了，我還是不太能接受，怎麼可以對父親是做這種事。」

曹西平每年過節都忍不住觸景生情，回想當時媽媽過世時，兄弟們在葬禮上連孝服都不穿，最後到媽媽安葬的墓園，5兄弟也都無法到齊，讓他為媽媽感到不值得，「曹媽媽很委屈這輩子養這麼多孩子，完成孩子的夢想卻犧牲了自己的生命，真的太不值得了。」

▲曹西平和兄弟鬧翻。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）

此外，曹西平也指控多年來幫助姪子、姪女，甚至在美買房給他們住，卻在自己獨居生病時，被對方冷漠對待，對他不聞不問，他不禁悲嘆：「四叔生病了你們可知道嗎？你們還算曹家的人嗎？你們對得起我嗎？你們太冷血了，根本無情無義。」反而是無血緣的乾兒子JEREMY在照顧他，讓他看清世間的人情冷暖。