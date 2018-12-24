漢堡店驚見湯姆漢克斯！　被認出來…直接請全店吃午餐

▲湯姆漢克斯。（圖／達志影像）



記者許瑞麟／綜合報導

奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）相當親民，近來到速食店買午餐時，被民眾認了出來，他便大方和眾人互動，甚至掏出錢包幫大家的午餐買單，讓不少網友直呼好羨慕在場客人，能享受巨星請的漢堡。

湯姆漢克斯21日出現在加州某間In-N-Out漢堡店，和妻子Rita Wilson一起在餐廳內用餐，62歲的他戴著眼鏡，穿著黑色襯衫，看起來神采奕奕，從網友公開在社群網站上的照片來看，他親自拿著手機，和在場的顧客自拍，從店裡拍到店外，有民眾和他打招呼時，他也是親切地握手回應，完全沒有大明星的架子。

在 Instagram 查看這則貼文 Megan（@bookcauldron13）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 21 日 下午 12:20 張貼

據美國《CBS》電視台報導，湯姆漢克斯幫在餐廳的所有客人買單，為大家留下了一個難忘的午餐回憶，民眾向《E! News》直誇他的親切大方，「他真的很友善，和大家交談、自拍，祝大家聖誕快樂。」

由於這家漢堡店地處前往熱門度假勝地的路上，難得有名人上門，當地政府還在粉絲專頁分享湯姆漢克斯來到此地的新聞，希望他和家人未來能再光顧。