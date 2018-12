漢堡店驚見湯姆漢克斯！　被認出來…直接請全店吃午餐

▲湯姆漢克斯。(圖/達志影像)



記者許瑞麟/綜合報導

奧斯卡影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)相當親民,近來到速食店買午餐時,被民眾認了出來,他便大方和眾人互動,甚至掏出錢包幫大家的午餐買單,讓不少網友直呼好羨慕在場客人,能享受巨星請的漢堡。

湯姆漢克斯21日出現在加州某間In-N-Out漢堡店,和妻子Rita Wilson一起在餐廳內用餐,62歲的他戴著眼鏡,穿著黑色襯衫,看起來神采奕奕,從網友公開在社群網站上的照片來看,他親自拿著手機,和在場的顧客自拍,從店裡拍到店外,有民眾和他打招呼時,他也是親切地握手回應,完全沒有大明星的架子。

據美國《CBS》電視台報導,湯姆漢克斯幫在餐廳的所有客人買單,為大家留下了一個難忘的午餐回憶,民眾向《E! News》直誇他的親切大方,「他真的很友善,和大家交談、自拍,祝大家聖誕快樂。」

由於這家漢堡店地處前往熱門度假勝地的路上,難得有名人上門,當地政府還在粉絲專頁分享湯姆漢克斯來到此地的新聞,希望他和家人未來能再光顧。

Look who visited Fontana In N Out! Woody himself, Tom Hanks, and he bought lunch for everyone! Nice! pic.twitter.com/LcNGr9S7X0