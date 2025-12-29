《銀魂》男星性侵判4年復出　被酸「演藝圈太寬容」反嗆：有前科也能做

記者蔡宜芳／綜合報導

在日韓籍男星新井浩文（本名朴慶培）出道多年，參與過許多知名電影、電視劇。他在2018年鬧出性侵醜聞，並遭判4年有期徒刑，於去年假釋出獄。他28日以「日替嘉賓」身分，出演獨角戲《日本對我2》，他也於今（29）日更新部落格，並直言「有前科也能重新工作」。

▲新井浩文演出過多部經典作品。（圖／翻攝自X／gintama_film、araihirofumi）

新井以「道歉」為題寫下長文，坦言回到幕前的心情既緊張也複雜，「我個人認為，既然選擇了在幕前工作的話，就必須有被媒體報導的覺悟，不論是好事還是壞事。但我也認為，應該存在最低限度的禮儀，或者說是一種不成文的規則。」也因此無論是好評、負評，做為公眾人物，他都欣然接受。

而新井時隔6年10個月復出工作，在演出結束後，現場也出現30名粉絲與20名媒體記者守在劇場門口。不過，他本人並未現身，而是從正門以外的出入口離開，讓不少人撲空。

對此，新井表示，在進入劇場時，他原本打算為兩位在現場等候的粉絲簽名，但突然有電視台的記者突擊拍攝，「當然，普通人應該會從畫面中被剪掉，會上馬賽克或剪輯處理，不會造成困擾吧，但我還是覺得那樣不妥。如果只是針對我本人拍攝，我可以理解，但當我正在給普通人簽名時竟然還把攝影機對過來？我實在無法接受。」因此他在演出結束後才改變計畫，選擇低調離場前往慶功宴。

▲新井浩文在去年7月假釋出獄。（圖／翻攝自X／araihirofumi）

新井也說：「對於在外等候的大家，我真的感到很抱歉。還有，我也對那些理解最低限度禮儀的媒體從業者感到抱歉。」還向突擊的媒體喊話說：「題外話，當天我進入劇場時，上樓梯、打開門的瞬間撞到了頭，應該也被拍下來了吧。那種畫面隨你們怎麼用都沒關係。」

新井坦言，未來演員路如何他也不確定，「有工作就做，沒工作就不能做。」但很感謝有人邀請他。對於重新復出受到議論，他也直接表態說：「給那些認為『罪犯能回來演藝圈太寬容』的人一句話。在日本，多數職業即便有前科也能重新從事。當然有一部分職業會受到限制。」

新井浩文過去曾參演《寄生獸》、《銀魂》、《破案天才伽利略》、《下町火箭》等多部知名作品，是觀眾所熟知的演員，怎料，他於2018年7月遭控在自家對一名派遣女按摩師伸出魔爪，被依強制性交罪起訴。當時，新井雖聲稱雙方是合意性交，但被害人強調「沒有合意」，最終新井被法院判處有期徒刑5年，其上訴之後，法官考量到他與被害人已達成民事和解，於二審中改判有期徒刑4年。