林俊傑罕見認愛「大陸嫩女友」！　周杰倫、五月天阿信嗨翻出手了

▲林俊傑認愛女友七七。（圖／翻攝自IG、小紅書）



記者翁子涵／台北報導

44歲金曲歌王林俊傑（JJ）今（29日）無預警認愛，對象正是今年初就爆出緋聞、年紀小他20歲的廣東女網紅「七七」，兩人過去多次被目擊同遊，引發外界關注，而林俊傑今日突然在IG曬出帶著女友七七為母親慶生的合照，畫面甜蜜，形同正式官宣，消息嗨翻粉絲，就連天王周杰倫、五月天阿信都齊聚送上祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林俊傑帶女友見家長。（圖／翻攝自林俊傑IG）



林俊傑今在IG拋出閃光彈，曬出帶著七七「見父母」的甜照，小倆口一同幫媽媽慶祝70歲生日，也間接認證她的女友地位，林俊傑寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」更喊話：「親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」

而林俊傑出道22年來的感情生活一向相當低調，這次罕見大動作高調公開戀情，引發網友熱議，就連天王周杰倫也火速留言祝賀：「幸福快樂喔！」林俊傑則開心回：「謝謝你兄弟！」五月天阿信則寫道：「下次慶生奶茶我會多帶一桶。」林俊傑回：「一言為定！」大方認愛的霸氣舉動引來一片祝福聲浪。

▲林俊傑罕見公開曬愛 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

