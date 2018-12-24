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最難熬的平安夜…　印尼樂團主唱悲慟：4團員下葬

記者許瑞麟／綜合報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）於22日晚間遭海嘯襲擊，死傷人數持續攀升，當地樂團Seventeen的團員也因此喪生，生還的主唱Riefian Fajarsyah透過社群網站吐露悲痛心情，喪生的團員、經紀人和工作人員都已經在24日陸續下葬。

Riefian Fajarsyah分享了一張IG截圖，照片是一片黑色，他在貼文中說道，「Bani（貝斯手）在下午1點於Gamping被埋葬，Herman（吉他手）已經在今天葬於Tidore，Oki（經紀人）下午4點被埋葬於Krapyak，Ujang（工作人員）也將在下午4點葬於Ujang。」雖然沒有多透露當下的心情，仍讓不少網友感到心疼，湧入留言獻上安慰，希望在平安夜能為他帶來一點溫暖和支持。

Seventeen團員下葬。（圖／翻攝自Riefian Fajarsyah IG）

▲Riefian Fajarsyah在影片中痛哭。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

Seventeen事發當時正在表演，突如其來的海嘯把他們沖走，目前只有主唱Riefian Fajarsyah生還，他在影片中難過地摀著臉，畫面令人鼻酸，之後還分享了和團員的合照，向下落不明的鼓手喊話，「Andi你趕快回來吧，現在只剩下我一個人了，拜託你！」

Seventeen團員下葬。（圖／翻攝自Riefian Fajarsyah IG）

▲Riefian Fajarsyah Po照向逝世的團員及工作人員道別。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

Riefian Fajarsyah也PO出和失蹤妻子Dylan Sahara的合照，畫面是小倆口在巴黎的接吻照，「今天是妳的生日，我想說的是，快點回家，親愛的。」有消息指出女方人還活著，只是無法聯繫到，但也有報導指出人目前還是列在失蹤名單中。

Seventeen團員下葬。（圖／翻攝自Riefian Fajarsyah IG）

▲Riefian Fajarsyah宣布已逝團員和工作人員下葬的消息。（圖／翻攝自IG／Riefian Fajarsyah）

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