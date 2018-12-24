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《神力女超人1984》殺青！　網友哀嚎「還要等1年半」

《神力女超人1984》殺青。（圖／翻攝自蓋兒加朵IG）

▲《神力女超人1984》殺青。（圖／翻攝自蓋兒加朵IG）

記者許瑞麟／綜合報導

《神力女超人》續集《神力女超人1984》殺青了！女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）23日在IG宣布拍攝已經告一個段落，感謝導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）和劇組的辛勞，但粉絲還是得再等1年半才能看到本片上映。

「我們再一次做到了！就像第一次拍《神力女超人》一樣令人感到驚艷。」蓋兒加朵興奮地喊道，這次到了3個國家、4個不同地點拍攝，也相當自豪每天都有近1000名工作人員在片場工作，將一切奉獻給這部電影，「我很幸運能擁有唯一的派蒂珍金斯，我的導演，總是作為我們的後盾，給了我們嘗試的勇氣，找到自己最有創造力的一面。」

《神力女超人1984》殺青。（圖／翻攝自蓋兒加朵IG）

▲▼蓋兒加朵和導演派蒂珍金斯。（圖／翻攝自蓋兒加朵IG）

《神力女超人1984》殺青。（圖／翻攝自蓋兒加朵IG）

蓋兒加朵同時也感謝同片演員，「言語無法描述這些過程，這段旅程是如此苛刻和充滿挑戰，但我們每天都很盡力，我很驕傲，也很感謝有這機會，我很喜歡這個角色，感謝大家成為世界上最好的粉絲，是你們讓我每天都在努力，等不及想在2020年和大家分享了。」

《神力女超人1984》自6月開拍至今，長達半年之久，原訂於2019年11月上映，最後延到2020年6月5日，讓導演有更充裕的時間完成，因此有不少網友留言哀嚎還要等很久。除了首集的克里斯潘恩（Chris Pine）回歸外，也加入了克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）、佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）等演員。

克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）、佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）。（圖／《魔鬼剋星》、《金牌特務：機密對決》劇照）

▲克莉絲汀薇格、佩德羅帕斯卡。（圖／《魔鬼剋星》、《金牌特務：機密對決》劇照）

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神力女超人, 神力女超人1984, DC, 蓋兒加朵, Gal Gadot

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