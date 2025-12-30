曹西平曾患憂鬱症獨居泰國「在家昏倒3天」！心酸爆：走了也沒人知道我是誰

記者孟育民／台北報導

資深藝人曹西平前天才在社群聊起地震，感觸寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，不料如今卻傳出在家中離世消息，享壽66歲，消息傳出後令外界震驚與不捨。他過去曾坦言因情同兄弟的助理阿凱及父母都離開人世，令他因此患上憂鬱症，透露那段時期決定一個人前往泰國定居，心酸表示「如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰」，令網友相當心疼。

▲曹西平過去多在社群感嘆。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）



當時的他曾糾結要不要再回來台灣，害怕「這麼多年過去了，回來肯定很多人不認識我也不知道我，因為很長一段時間都沒有曝光」，沒想到驚喜的是回到台灣過海關時被人認出，跟他說「歡迎回來，你很孝順我很喜歡你」，連空姐見到他都會說「曹先生晚安」，令他十分感動，直呼「不管我變老變醜變胖，依然還是有人可以認出來我」、「說真的我也不知道大家對我印象這麼深刻，謝謝大家愛護四哥」。

▲曹西平鮮明直率的個性獲得不少粉絲支持。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

此外，資深媒體人胡孝誠曾在《健康2.0》提及曹西平身體狀況，爆料曹西平獨居在泰國時，有一天起床全身癱軟沒有力氣，在家昏倒3天都沒出門，最後是鄰居發現才緊急把他送醫，也因此讓他決定把泰國房子賣了，搬回台灣結束獨居生活。