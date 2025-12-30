12月30日星座運勢／巨蟹開發新收入！牡羊建立投資 射手顧好信用
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：客人回流變多
感情：甜蜜幸福時光
財運：資金平穩上漲
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：面對職場挑戰
感情：相互溫暖陪伴
財運：有效管理風險
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：絕佳成長機會
感情：共度美好時光
財運：保持財務穩定
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：耕耘獲得豐收
感情：溫柔呵護關懷
財運：善用財務規劃
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：不再缺乏自信
感情：真愛無怨無悔
財運：達成財務目標
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：雙子
處女座 ♍
工作：關注核心價值
感情：默契互動美好
財運：善用投資工具
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：跨越陰暗恐懼
感情：甜蜜細節體貼
財運：開發創新收入
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：在乎頭銜職位
感情：彼此傾聽理解
財運：得到充足資源
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：同事相處融恰
感情：真誠相待信任
財運：調整資金管理
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：積極努力打拼
感情：熱情相互擁抱
財運：建立良好投資
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：金牛
獅子座 ♌
工作：培養解決能力
感情：愛意洋溢心中
財運：學習財務知識
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：牡羊
射手座 ♐
工作：繼續保持前進
感情：深度情感交流
財運：維護良好信用
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
