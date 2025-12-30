曹西平家中驟逝！臉書湧大量震驚留言：四哥起來罵我們「醜八怪」

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日深夜傳出在三重住處驟逝，享壽66歲。新北市消防局於深夜10時許接獲其乾兒子報案，救護人員抵達現場時，發現曹西平已出現明顯屍斑且遺體僵硬，乾兒子現場強忍悲痛決定放棄急救。由於曹西平離世消息震撼演藝圈，大批粉絲紛紛湧入其臉書悼念，留言區滿是不可置信的哀悼與慟哭。

▲曹西平驟逝家中，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

曹西平28日凌晨5點多曾發地震文，加註「覺得很擔心」，感性發文談「天災人禍誰又可以躲得過呢？」並附上自己煮的蛋蛋大餐，29日凌晨3點多在另外一個粉專曬出水煮蛋照，心情註記「覺得正面積極」。而突如其來的死訊讓不少網友陷入混亂，紛紛留言詢問：「四哥你是跟大家開這麼大的玩笑嗎？」、「新聞是假的吧？活潑開朗的你，怎麼那麼突然……」。

▲曹西平臉書最後發文是28日，分享自己煮的料理蛋蛋大餐。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平29日凌晨曬水煮蛋照，發文強調「覺得正面積極」。（圖／翻攝自臉書）



過去曹西平常以直言評論時事，圈粉無數且不分性別年齡，大批網友在哀悼之際，仍難掩悲痛寫下：「醜八怪，起來告訴我新聞是假的」、「再也聽不到您帥氣罵醜八怪了……」。許多受過他叮嚀的年輕粉絲也感念：「再也聽不到您時刻關心年輕人的叮嚀了」、「謝謝大哥，一路好走」。還有忠實粉絲寫下：「此刻跟您最愛的父母已經團圓了吧」、「放下生前所有恩怨，去找思念許久的雙親，自由自在展翅高飛」。

▲曹西平臉書湧入大批網友留言。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

