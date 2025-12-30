曹西平：這一生我做得非常好！「沒讓爸媽丟臉」12月感恩文竟成告別

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日傳出在家中離世，享壽66歲。新北市消防局三重分隊於深夜10時許接獲其乾兒子報案，救護人員抵達現場時，發現曹西平已無生命跡象，且遺體出現明顯屍斑與僵硬情形，乾兒子在場忍痛表示放棄急救。而他生前曾說12月是感恩月，本月1日發文說道：「這一生我覺得自己做得非常好。」

▲曹西平曾指12月是感恩月，發長文回顧自己一生。（圖／翻攝自臉書）

在12月1日這篇以「感恩月」為題的發文中，曹西平深情回顧了自己的演藝生涯。他強調，作為一名偶像雖然會老、會變，但那是人生的必經過程，無需在意酸言酸語。他最引以為傲的便是擁有「藝德」，直言：「我對得起養育我栽培我的父母親，沒有讓開醫院當醫生的爸媽丟臉」。他提到父母總能抬頭挺胸地說「這是我的兒子曹西平」，這對排行老四的他來說，是演藝生涯中最大的慰藉。

面對演藝圈的冷暖，曹西平在文中展現了堅韌的一面。他坦言在演藝生涯中經常面臨「封殺」，但他從不畏懼，因為「我要吃飯、我要生活」。他深刻體會過製作單位的套路與現實，曾感慨：「回到家眼淚擦一擦，繼續往前笑笑工作去」，並強調「沒有曹西平不行」絕對是虛名，他從不把自己看得多重要，只想爭氣地活著。

曹西平晚年的生活與許多年輕人交織在一起，他也因此對八、九年級生的生存現狀感到憂慮，直言現在的年輕人「想存錢難上加難」。他感謝身邊的年輕人讓他學習新事物，讓他的晚年生活「很忙碌、很值得、非常充實」，並在文中感慨「付出真的是一種快樂」。

▲曹西平形容自己晚年忙碌、值得、很充實。（圖／翻攝自臉書）

該篇長文的結尾，曹西平向一路支持他的朋友們道謝，並溫柔地呼喚大家：「幫四哥留句祝福鼓勵的話，我想看到你們大家的留言」、「每次看到大家真實的留言我都覺得很值得很開心」。粉絲也熱情回應「每天認真過生活，享受孤獨，是一件很好的事，加油」、「真的！沒有底氣就是要受氣，精闢」。如今他離世，這則回顧人生的發文彷彿是為自己人生所做的最後總結。