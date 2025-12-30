龍千玉從「前嫂嫂」變閨中密友　曹西平跟她吃飯激動落淚

記者葉文正／台北報導

龍千玉和曹西平是演藝圈中一段特殊且長久的情誼，因龍千玉曾是曹西平哥哥曹南平的前妻，離婚後兩人仍保持「小叔與大嫂」的關係，情誼超越了婚姻的結束，曹西平視龍千玉為「唯一親人」，常互相關心、支持對方事業，展現了深厚、真摯的友誼。

▲龍千玉與曹西平多年情誼未變。（圖／豪記唱片提供）

當年龍千玉在21歲時與曹西平的哥哥曹南平結婚，育有子女，但婚姻僅維持7年就離婚。 儘管離婚，龍千玉與小叔曹西平的感情未受影響，反而更加深厚。 兩人是多年的好友，一起在歌壇打拼，經歷演藝圈的起伏。 曹西平在泰國憂鬱時，龍千玉曾飛去探望；龍千玉發新專輯，曹西平也總會去站台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曹西平曾因挺身而出為龍千玉仗義執言，被網友封為「最強小叔」。 而龍千玉的小孩之前曾出重大車禍，但是曹西平不斷安慰龍千玉，在龍千玉最需要人陪伴時，為她加油打氣。龍千玉也曾透露已買妥10個塔位，目前家人已用了4個、還有6個，「反正誰先走也很難說，好好活在當下，身後事簡單就好」。

曹西平雖然抱怨家人不關心他，但常分享龍千玉探訪他在台中的生活點滴，兩人一起簡單吃便當，就讓曹西平感動落淚。 曹西平感嘆演藝圈人情冷暖，稱讚龍千玉真誠待人，與她相處不用偽裝，一個擁抱就能讓他感動，兩人互相提醒保重身體，是比家人還要像家人的最佳典範。